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https://sputniknews.com.tr/20230131/isvec-basini-isvec-istanbulda-duzenlenecek-avrupa-salon-atletizm-sampiyonasini-boykot-edebilir-1066414468.html
İsveç basını: İsveç, İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebilir
İsveç basını: İsveç, İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebilir
İsveç Atletizm Ulusal Takımı’nın, iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebileceği... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T21:41+0300
2023-01-31T21:41+0300
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Expressen haber portalının aktardığına göre, İsveç Atletizm Ulusal Takımı’nın kaptanı ve 2000 Olimpiyat Oyunları yüksek atlama bronz madalyası sahibi Kajsa Bergkvist, Avrupa Atletizm Birliği ve Şampiyona organizatörleriyle yakın temas halinde olduğunu söyledi. Bergkvist, İsveç ve Türkiye arasındaki siyasi durumun daha da kötüleşmesi durumunda Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebileceklerini kaydetti.Takımın koordinatörü Petra Eriksson, sorunun giderileceği ve Türkiye seyahatinden vazgeçmek zorunda kalmayacaklarını umduğunu dile getirdi.Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 2-5 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek.
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İsveç basını: İsveç, İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebilir

21:41 31.01.2023
© AAİsveç
İsveç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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İsveç Atletizm Ulusal Takımı’nın, iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebileceği belirtildi.
Expressen haber portalının aktardığına göre, İsveç Atletizm Ulusal Takımı’nın kaptanı ve 2000 Olimpiyat Oyunları yüksek atlama bronz madalyası sahibi Kajsa Bergkvist, Avrupa Atletizm Birliği ve Şampiyona organizatörleriyle yakın temas halinde olduğunu söyledi.

Bergkvist, İsveç ve Türkiye arasındaki siyasi durumun daha da kötüleşmesi durumunda Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebileceklerini kaydetti.
Takımın koordinatörü Petra Eriksson, sorunun giderileceği ve Türkiye seyahatinden vazgeçmek zorunda kalmayacaklarını umduğunu dile getirdi.
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 2-5 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek.
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