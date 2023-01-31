https://sputniknews.com.tr/20230131/isvec-basini-isvec-istanbulda-duzenlenecek-avrupa-salon-atletizm-sampiyonasini-boykot-edebilir-1066414468.html

İsveç basını: İsveç, İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebilir

İsveç basını: İsveç, İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebilir

İsveç Atletizm Ulusal Takımı’nın, iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebileceği... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T21:41+0300

2023-01-31T21:41+0300

2023-01-31T21:41+0300

dünya

türkiye

isveç

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066045503_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a0c18839778583add318842b9b3835f6.jpg

Expressen haber portalının aktardığına göre, İsveç Atletizm Ulusal Takımı’nın kaptanı ve 2000 Olimpiyat Oyunları yüksek atlama bronz madalyası sahibi Kajsa Bergkvist, Avrupa Atletizm Birliği ve Şampiyona organizatörleriyle yakın temas halinde olduğunu söyledi. Bergkvist, İsveç ve Türkiye arasındaki siyasi durumun daha da kötüleşmesi durumunda Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebileceklerini kaydetti.Takımın koordinatörü Petra Eriksson, sorunun giderileceği ve Türkiye seyahatinden vazgeçmek zorunda kalmayacaklarını umduğunu dile getirdi.Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 2-5 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek.

isveç

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, isveç, istanbul