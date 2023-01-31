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https://sputniknews.com.tr/20230131/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-sis-nedeniyle-cift-yonlu-durduruldu-1066379517.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul boğazı
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Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.
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istanbul boğazı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu

07:57 31.01.2023 (güncellendi: 07:58 31.01.2023)
© AAİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.
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