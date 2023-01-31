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İsrail ve ABD, 'İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesi'ni görüştü
İsrail ve ABD, 'İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesi'ni görüştü
İsrail Dışişleri Bakanı Elie Cohen ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, İran Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi meselesini ele aldı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T01:48+0300
2023-01-31T01:48+0300
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İsrail Dışişleri'nin yazılı açıklamasına göre, Cohen, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.İkili, görüşmede "İran tehdidi karşısında izlenecek ortak yöntem, İran Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi, İbrahim Anlaşmaları'nın diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde yayılması, ABD'nin İsrail'in diplomatik ilişkisi olmayan ülkelere yönelik yardımları ile İsrail Hava Yollarının Umman üzerinden uçuş gerçekleştirme imkanının düzenlenmesi" konularını ele aldı."İbrahim Anlaşmaları" imzalayan ülkeler ile İsrail arasındaki ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Cohen, bu anlaşmaların İsrail, Mısır ve Ürdün ilişkileri üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade etti.Cohen, Umman'ın İsrail Hava Yollarının kendi toprakları üzerinde uçuşlarına onay vermesine Tel Aviv'in önem verdiğine işaret ederek, bunun, İsrail'den Hindistan ve diğer Asya ülkelerine uçuşların süresini önemli ölçüde kısaltacağını aktardı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ortadoğu turunun ilk durağı Mısır'daki temaslarını tamamlayarak İsrail'e geçmiş ve Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.Blinken'in yarın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/kutsal-topraklarda-kan-govdeyi-gotururken-blinken-israilde-intikam-cagrilari-care-degil-1066363289.html
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iran, abd, antony blinken
iran, abd, antony blinken

İsrail ve ABD, 'İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesi'ni görüştü

01:48 31.01.2023
© AP Photo / Menahem Kahana Antony Blinken ve Isaac Herzog
 Antony Blinken ve Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Menahem Kahana
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İsrail Dışişleri Bakanı Elie Cohen ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, İran Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi meselesini ele aldı.
İsrail Dışişleri'nin yazılı açıklamasına göre, Cohen, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.
İkili, görüşmede "İran tehdidi karşısında izlenecek ortak yöntem, İran Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi, İbrahim Anlaşmaları'nın diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde yayılması, ABD'nin İsrail'in diplomatik ilişkisi olmayan ülkelere yönelik yardımları ile İsrail Hava Yollarının Umman üzerinden uçuş gerçekleştirme imkanının düzenlenmesi" konularını ele aldı.
"İbrahim Anlaşmaları" imzalayan ülkeler ile İsrail arasındaki ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Cohen, bu anlaşmaların İsrail, Mısır ve Ürdün ilişkileri üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade etti.
Cohen, Umman'ın İsrail Hava Yollarının kendi toprakları üzerinde uçuşlarına onay vermesine Tel Aviv'in önem verdiğine işaret ederek, bunun, İsrail'den Hindistan ve diğer Asya ülkelerine uçuşların süresini önemli ölçüde kısaltacağını aktardı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ortadoğu turunun ilk durağı Mısır'daki temaslarını tamamlayarak İsrail'e geçmiş ve Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.
Blinken'in yarın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
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