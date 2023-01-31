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https://sputniknews.com.tr/20230131/isfahandaki-askeri-tesise-saldiran-ihalarin-ureticisi-tespit-edildi-1066419369.html
İsfahan’daki askeri tesise saldıran İHA’ların üreticisi tespit edildi
İsfahan’daki askeri tesise saldıran İHA’ların üreticisi tespit edildi
İran güvenlik güçlerinin, İsfahan şehrinde Savunma Bakanlığı tesisine saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) üreticisi tespit ettiği belirtildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T23:46+0300
2023-01-31T23:47+0300
dünya
isfahan
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İran haber ajansı ISNA’nın, Yüksek Milli Güvenlik Kurulu’na yakın kaynaklara dayandırılan haberinde, “İHA’lardan birinin parçalarıyla yapılan teknik inceleme, güvenlik güçlerine değerli bilgiler sağladı. İHA’nın gövde bileşenleri, motorları, enerji ve navigasyon sistemleri analizi ve mevcut örneklerle karşılaştırılması sayesinde üretici net biçimde belirlendi” ifadesine yer verildi.Haberde üreticinin adı verilmedi.İran’ın İsfahan şehrinde, 29 Ocak Pazar günü, şiddetli patlama meydana gelmişti. İran Savunma Bakanlığı, bir askeri tesise patlayıcı taşıyan İHA’lar ile başarısız saldırı düzenlendiğini bildirmişti. İHA’lardan biri havada vurulurken diğer ikisinin tuzağa düşürülerek patlatıldığı belirtilmişti.
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isfahan, iran, iha
isfahan, iran, iha

İsfahan’daki askeri tesise saldıran İHA’ların üreticisi tespit edildi

23:46 31.01.2023 (güncellendi: 23:47 31.01.2023)
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© İHA
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İran güvenlik güçlerinin, İsfahan şehrinde Savunma Bakanlığı tesisine saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) üreticisi tespit ettiği belirtildi.
İran haber ajansı ISNA’nın, Yüksek Milli Güvenlik Kurulu’na yakın kaynaklara dayandırılan haberinde, “İHA’lardan birinin parçalarıyla yapılan teknik inceleme, güvenlik güçlerine değerli bilgiler sağladı. İHA’nın gövde bileşenleri, motorları, enerji ve navigasyon sistemleri analizi ve mevcut örneklerle karşılaştırılması sayesinde üretici net biçimde belirlendi” ifadesine yer verildi.
Haberde üreticinin adı verilmedi.
İran’ın İsfahan şehrinde, 29 Ocak Pazar günü, şiddetli patlama meydana gelmişti. İran Savunma Bakanlığı, bir askeri tesise patlayıcı taşıyan İHA’lar ile başarısız saldırı düzenlendiğini bildirmişti. İHA’lardan biri havada vurulurken diğer ikisinin tuzağa düşürülerek patlatıldığı belirtilmişti.
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