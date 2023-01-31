https://sputniknews.com.tr/20230131/isfahandaki-askeri-tesise-saldiran-ihalarin-ureticisi-tespit-edildi-1066419369.html
İsfahan’daki askeri tesise saldıran İHA’ların üreticisi tespit edildi
İsfahan’daki askeri tesise saldıran İHA’ların üreticisi tespit edildi
İran güvenlik güçlerinin, İsfahan şehrinde Savunma Bakanlığı tesisine saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) üreticisi tespit ettiği belirtildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T23:46+0300
2023-01-31T23:46+0300
2023-01-31T23:47+0300
dünya
isfahan
iran
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066370429_29:0:658:354_1920x0_80_0_0_882c505d025e64142930da290d03ec5f.jpg
İran haber ajansı ISNA’nın, Yüksek Milli Güvenlik Kurulu’na yakın kaynaklara dayandırılan haberinde, “İHA’lardan birinin parçalarıyla yapılan teknik inceleme, güvenlik güçlerine değerli bilgiler sağladı. İHA’nın gövde bileşenleri, motorları, enerji ve navigasyon sistemleri analizi ve mevcut örneklerle karşılaştırılması sayesinde üretici net biçimde belirlendi” ifadesine yer verildi.Haberde üreticinin adı verilmedi.İran’ın İsfahan şehrinde, 29 Ocak Pazar günü, şiddetli patlama meydana gelmişti. İran Savunma Bakanlığı, bir askeri tesise patlayıcı taşıyan İHA’lar ile başarısız saldırı düzenlendiğini bildirmişti. İHA’lardan biri havada vurulurken diğer ikisinin tuzağa düşürülerek patlatıldığı belirtilmişti.
isfahan
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066370429_107:0:579:354_1920x0_80_0_0_d3b3c776bf096f3d5de1e976044c2f01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isfahan, iran, iha
İsfahan’daki askeri tesise saldıran İHA’ların üreticisi tespit edildi
23:46 31.01.2023 (güncellendi: 23:47 31.01.2023) Abone ol
İran güvenlik güçlerinin, İsfahan şehrinde Savunma Bakanlığı tesisine saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) üreticisi tespit ettiği belirtildi.
İran haber ajansı ISNA’nın, Yüksek Milli Güvenlik Kurulu’na yakın kaynaklara dayandırılan haberinde, “İHA’lardan birinin parçalarıyla yapılan teknik inceleme, güvenlik güçlerine değerli bilgiler sağladı. İHA’nın gövde bileşenleri, motorları, enerji ve navigasyon sistemleri analizi ve mevcut örneklerle karşılaştırılması sayesinde üretici net biçimde belirlendi” ifadesine yer verildi.
Haberde üreticinin adı verilmedi.
İran’ın İsfahan şehrinde, 29 Ocak Pazar günü, şiddetli patlama meydana gelmişti. İran Savunma Bakanlığı, bir askeri tesise patlayıcı taşıyan İHA’lar ile başarısız saldırı düzenlendiğini bildirmişti. İHA’lardan biri havada vurulurken diğer ikisinin tuzağa düşürülerek patlatıldığı belirtilmişti.