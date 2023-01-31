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İnşaat işçisi 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü
İnşaat işçisi 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında çalışan bir kişi, 3 kat aşağıdaki ağabeyinin üzerine düştü. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T19:40+0300
2023-01-31T19:41+0300
türkiye
inşaat
inşaat işçisi
ağabey
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İHA'nın haberine göre olay 17.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi.İnşaat halindeki binanın 3. katında çalışan işçi Ferhat C, dengesini kaybederek yerde çalışan işçi ağabeyi Yusuf C'nin üzerine düştü.Kaza sonucu Ferhat ve ağabeyi Yusuf yaralandı. Yaralı ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan tetkikler sonucu işçi kardeşlerin vücutlarında kırıklar tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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inşaat, inşaat işçisi, ağabey
inşaat, inşaat işçisi, ağabey

İnşaat işçisi 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü

19:40 31.01.2023 (güncellendi: 19:41 31.01.2023)
© İHABursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında meydana gelen olayda bir işçi, inşaatın 3. katından yerde çalışan ağabeyinin üzerine düştü. 2 işçi de yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında meydana gelen olayda bir işçi, inşaatın 3. katından yerde çalışan ağabeyinin üzerine düştü. 2 işçi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© İHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında çalışan bir kişi, 3 kat aşağıdaki ağabeyinin üzerine düştü.
İHA'nın haberine göre olay 17.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi.
İnşaat halindeki binanın 3. katında çalışan işçi Ferhat C, dengesini kaybederek yerde çalışan işçi ağabeyi Yusuf C'nin üzerine düştü.
Kaza sonucu Ferhat ve ağabeyi Yusuf yaralandı. Yaralı ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan tetkikler sonucu işçi kardeşlerin vücutlarında kırıklar tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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