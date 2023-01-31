https://sputniknews.com.tr/20230131/insaat-iscisi-3-kattan-agabeyinin-uzerine-dustu-1066408986.html

İnşaat işçisi 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü

İnşaat işçisi 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında çalışan bir kişi, 3 kat aşağıdaki ağabeyinin üzerine düştü. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T19:40+0300

2023-01-31T19:40+0300

2023-01-31T19:41+0300

türkiye

inşaat

inşaat işçisi

ağabey

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İHA'nın haberine göre olay 17.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi.İnşaat halindeki binanın 3. katında çalışan işçi Ferhat C, dengesini kaybederek yerde çalışan işçi ağabeyi Yusuf C'nin üzerine düştü.Kaza sonucu Ferhat ve ağabeyi Yusuf yaralandı. Yaralı ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan tetkikler sonucu işçi kardeşlerin vücutlarında kırıklar tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

türkiye

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inşaat, inşaat işçisi, ağabey