https://sputniknews.com.tr/20230131/ingiliz-polisi-elon-muskin-ikizinin-pesinde-1066387285.html

İngiliz polisi Elon Musk'ın 'ikizinin' peşinde

İngiliz polisi Elon Musk'ın 'ikizinin' peşinde

İngiltere'de Amerikalı milyarder Elon Musk'a fazlaca benzeyen kişi, ırkçı tacizde bulunmasının ardından polis tarafından aranmaya başladı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T12:47+0300

2023-01-31T12:47+0300

2023-01-31T12:47+0300

dünya

elon musk

ingiltere

polis

irkçılık

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İngiltere'nin Northumbria kentinde bir vatandaşa ırkçı tacizde bulunduktan sonra kayıplara karışan kişi hakkında arama başlatıldı.Şahıs, Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su milyarder Elon Musk'a fazlaca benzemesiyle dikkat çekti.Northumbria Polisi, görenlerin ihbarda bulunması çağrısıyla şahsın sosyal medya üzerinden fotoğrafını paylaştı.Fotoğraftaki kişinin Musk'a benzeyen koyu kahverengi saçlı ve beyaz bir erkek olduğu fark ediliyor.Polisin açıklamasında, "Northumberland'da nefret suçu işlediğinden şüphelenilen bir şahsı soruşturuyoruz ve yardımınıza ihtiyacımız var. Kurban olaydan rahatsız oldu ve polisle temasa geçti" ifadeleriner yer verildi.Olayın kentin Forum Way alışveriş merkezinde yaşandığı belirtildi.

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elon musk, ingiltere, polis, irkçılık