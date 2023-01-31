https://sputniknews.com.tr/20230131/imf-turkiye-icin-buyume-tahminini-yukseltti-1066381666.html

IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu, Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahmini yukarı yönlü revize... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T09:58+0300

2023-01-31T09:58+0300

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ekonomi

imf

türkiye

büyüme

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu 'Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye Ulaşıyor' başlığıyla güncelledi.IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3 olarak korunurken, ülke ekonomisinin 2024'te de yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü. Türkiye ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5.5 olarak belirlendi. IMF geçen yıl ekim ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.

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imf, türkiye, büyüme