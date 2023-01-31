https://sputniknews.com.tr/20230131/imf-turkiye-icin-buyume-tahminini-yukseltti-1066381666.html
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası Para Fonu, Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahmini yukarı yönlü revize... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T09:58+0300
2023-01-31T09:58+0300
2023-01-31T10:00+0300
ekonomi
imf
türkiye
büyüme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu 'Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye Ulaşıyor' başlığıyla güncelledi.IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3 olarak korunurken, ülke ekonomisinin 2024'te de yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü. Türkiye ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5.5 olarak belirlendi. IMF geçen yıl ekim ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
imf, türkiye, büyüme
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
09:58 31.01.2023 (güncellendi: 10:00 31.01.2023) Abone ol
Uluslararası Para Fonu, Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu 'Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye Ulaşıyor' başlığıyla güncelledi.
IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3 olarak korunurken, ülke ekonomisinin 2024'te de yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.
Türkiye ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5.5 olarak belirlendi.
IMF geçen yıl ekim ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.