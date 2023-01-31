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IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası Para Fonu, Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahmini yukarı yönlü revize... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu 'Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye Ulaşıyor' başlığıyla güncelledi.IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3 olarak korunurken, ülke ekonomisinin 2024'te de yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü. Türkiye ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5.5 olarak belirlendi. IMF geçen yıl ekim ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.
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imf, türkiye, büyüme
imf, türkiye, büyüme

IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

09:58 31.01.2023 (güncellendi: 10:00 31.01.2023)
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Uluslararası Para Fonu, Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu 'Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye Ulaşıyor' başlığıyla güncelledi.
IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3 olarak korunurken, ülke ekonomisinin 2024'te de yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.
Türkiye ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5.5 olarak belirlendi.
IMF geçen yıl ekim ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.
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