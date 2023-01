https://sputniknews.com.tr/20230131/iletisim-baskanligi-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-karne-hediyesi-et-haberi-de-yer-aldi-1066382212.html

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı: 'Karne hediyesi et' haberi de yer aldı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı: 'Karne hediyesi et' haberi de yer aldı

İletişim Başkanlığı bülteninde, "Bir anne çocuğuna karne hediyesi et aldı", "Merkezi hükümet İzmir'de hiç metro çalışması yapmadı", "Türk vatandaşlığı verilen... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, 23-29 Ocak'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.Bültende, "Bir anne çocuğuna karne hediyesi et aldı", "Merkezi hükümet İzmir'de hiç metro çalışması yapmadı", "Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı öğrenci İstiklal Marşı'nı CİMER'e şikayet etti" ve "Geri Gönderme Merkezi'nde sığınmacılara kötü muamele" ve "Alım gücüne yönelik" iddialara yer verildi.Bir televizyon kanalında yayınlanan haberde, "Annem bana karne hediyesi et aldı" diyen çocuğun röportajının, kurmaca olduğu kaydedilen bültende, sosyal medyada gündem olan ve bazı basın yayın organları ile siyasetçiler tarafından da hükümet karşıtı kara propagandaya dönüştürülen röportajın gerçekle ilgisinin olmadığı belirtildi.Çocuğun annesi G.G ile kasap Z.K'nın söz konusu haberde yer alan iddiayı yalanladığı ifade edilen bültende, tartışmaların büyümesi üzerine, röportajı servis eden televizyon kanalının, haberle ilgili kurum içi soruşturma başlattığı, ham görüntülerde muhabirin, "Annem, karne hediyesi et aldı der misin?" diyerek çocuğu yönlendirdiğinin tespit edildiğine dikkat çekildi.Kanalın, haberi yayından kaldırırken, düzmece habere imza atan muhabirle iş ilişkisini sona erdirdiği anımsatılan bültende, kanaldan yapılan açıklamada, "Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildiği aktarıldı.'İzmir'le ilgili metro iddiaları manipülasyon'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "İzmir'de merkezi hükümetin yaptığı 1 metre metro tüneli yoktur" iddiasının manipülasyon içerdiği kaydedilen bültende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) yaptığı yatırım tutarının, yaklaşık 2 milyar 850 milyon dolar olduğu vurgulandı.İZBAN'ın yatırım tutarı incelendiğinde, bu tutarın yüzde 70'e tekabül ettiğinin görüldüğü belirtilen bültende, şunlar ifade edildi:Bültende, 2002'den bugüne kadar İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 48 milyar 569 milyon lira yatırım yapıldığı, şehirde şu anda devam eden projelerin yatırım bedelinin 64 milyar 340 milyon liraya ulaştığı aktarıldı.'Geri Gönderme Merkezi kamera sistemiyle izleniyor'Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı, İstiklal Marşı'nı CİMER'e şikayet etti" iddiasının da doğru olmadığına yer verilen bültende, söz konusu haberlerde, "Yüzde 25'i yabancı uyruklulardan oluşan Antalya Konyaaltı'nda bir skandal yaşandı. Akdeniz Anadolu Lisesinde pazartesi sabahları okunan İstiklal Marşı'ndan rahatsız olan Ukrayna uyruklu bir Türk vatandaşının CİMER'e şikayet yazısı yazdığı öne sürüldü." ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.Haberdeki veriler ve iddiaların tamamen asılsız olduğunun tespit edildiği belirtilen bültende, "Konyaaltı Akdeniz Anadolu Lisesinde yabancı öğrenci oranı yüzde 25 değil, yüzde 12,5'tir. İlgili kurumların açıklama ve bilgilendirmeleri incelendiğinde CİMER, MEBİM ve Açık Kapı'ya iddia edildiği gibi bir şikayetin yapılmadığı görülmüştür." ifadelerine yer verildi.Bültende, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan, geçici koruma statüsüne sahip sığınmacıların kötü muameleye maruz kaldıkları ve zorla 'gönüllü geri dönüş formu' imzalatıldığı" iddialarının da doğru olmadığı kaydedildi.Farklı illerde yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim veya sevk edilen 483 yabancının, idari gözetimlerinin sonlandırılarak 11-14 Ocak arasında gruplar halinde Hatay Apaydın Geçici Barınma Merkezine sevklerinin sağlandığı aktarılan bültende, yabancıların, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'nde kaldığı süre zarfında yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün altı çizildi.İmzalatılan bahse konu formların, "Gönüllü Geri Dönüş Formu" değil, merkezden ayrılma esnasında zaruri olarak imzalatılan İdari Gözetim Sonlandırma Formu Tebliği ve Emanet Teslim Tutanağı olduğu kaydedilen bültende, "Geri Gönderme Merkezinin tüm birimleri kamera sistemiyle izlenmektedir. Ayrıca yabancıların Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'nden Hatay Apaydın Geçici Barınma Merkezine sevkleri sırasında herhangi olumsuz bir durum meydana gelmemiştir." bilgisine yer verildi.'Bireylerin alım gücü kıyaslanmalı'Alım gücüne yönelik iddialara da yer verilen bültende, 200 liranın nominal değerinin aynı olmasına rağmen, reel satın alma gücünün düşmesi üzerinden ekonominin kötüye gittiği iddialarının manipülasyon içerdiği kaydedildi. Bültende, şunlar ifade edildi:Bültende, bu bilgiler ışığında 2010 yılındaki 200 liranın reel alım gücünün 2023 yılının 200 TL'si ile kıyaslanmasının manipülatif bir yaklaşım olduğunun görüldüğü belirtildi.

