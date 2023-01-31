https://sputniknews.com.tr/20230131/hulya-avsarin-maketiyle-tekme-tokat-kavga-etti-1066390663.html

Hülya Avşar'ın maketiyle tekme tokat kavga etti

Hülya Avşar'ın maketiyle tekme tokat kavga etti

Karabük'te, bir iş yerinin önünde reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketine saldırıyı gerçekleştiren kişinin alkollü olduğu ortaya... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T13:37+0300

2023-01-31T13:37+0300

2023-01-31T13:37+0300

hülya avşar

alkol

yaşam

karton maket

kavga

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Ankara Caddesi'nde mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişinin mağazaya ait ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketini tekme ve yumruklarla parçalamıştı.Sabah işe gelen çalışanlar maketi parçalanmış halde görünce büyük hayretler yaşadı. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar alkollü bir şahsın maketi parçalayıp uzaklaştığını gördü.Mağaza personeli Osman Özdemir İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu maketimizi akşamları içeri alırdık. Belirli bir zaman sonra almamaya başladık. Bir sabah geldik maket parçalanmış. Güvenlik kamerasını incelediğimiz zaman bir alkollü vatandaş ne derdi var bilmiyoruz ama saldırı gerçekleştirmiş. Şok olduk" dedi.Özdemir, saldırının gerçekleştiği anı bir esnafın gördüğünü peşinden koştuğunu ve alkollü olduğu gerekçesiyle bulaşmadığını ifade etti.Saldırgan şahıstan şikayetçi olmadıklarını aktaran Özdemir, yeni maket için sipariş verdiklerini söyledi.

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hülya avşar, alkol, karton maket, kavga