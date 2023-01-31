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https://sputniknews.com.tr/20230131/hazinenin-2020-vergi-disi-normal-gelirleri-627-milyar-lira-oldu-1066417353.html
Hazine'nin 2020 vergi dışı normal gelirleri 62.7 milyar lira oldu
Hazine'nin 2020 vergi dışı normal gelirleri 62.7 milyar lira oldu
Hazinenin 2022 yılı vergi dışı normal gelirleri 62.7 milyar lira olarak hesaplandı. Geçen yılın dördüncü çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirler, 2.8... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T22:36+0300
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ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
türk telekom
ptt
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve diğer kuruluşlardan elde edilen vergi dışı normal gelir verilerini açıkladı.Buna göre, 2022'nin son çeyreğinde temettü gelirleri (KİT'ler + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 2 milyar 286 milyon 668,7 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 535 milyon 422,9 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 953,6 bin lira olarak gerçekleşti. Böylece Hazinenin vergi dışı gelirleri geçen yılın son çeyreğinde 2 milyar 824 milyon 45 bin lira oldu.Bu kapsamda 2022 yılı toplam gelirleri ise 62 milyar 659 milyon 215,3 bin lira olarak gerçekleşti.
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hazine ve maliye bakanlığı, türk telekom, ptt, ptt mevlana posta iletişim merkezi
hazine ve maliye bakanlığı, türk telekom, ptt, ptt mevlana posta iletişim merkezi

Hazine'nin 2020 vergi dışı normal gelirleri 62.7 milyar lira oldu

22:36 31.01.2023 (güncellendi: 22:38 31.01.2023)
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© DHA
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Hazinenin 2022 yılı vergi dışı normal gelirleri 62.7 milyar lira olarak hesaplandı. Geçen yılın dördüncü çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirler, 2.8 milyar olarak gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve diğer kuruluşlardan elde edilen vergi dışı normal gelir verilerini açıkladı.
Buna göre, 2022'nin son çeyreğinde temettü gelirleri (KİT'ler + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 2 milyar 286 milyon 668,7 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 535 milyon 422,9 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 953,6 bin lira olarak gerçekleşti. Böylece Hazinenin vergi dışı gelirleri geçen yılın son çeyreğinde 2 milyar 824 milyon 45 bin lira oldu.
Bu kapsamda 2022 yılı toplam gelirleri ise 62 milyar 659 milyon 215,3 bin lira olarak gerçekleşti.
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