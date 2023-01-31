https://sputniknews.com.tr/20230131/hawaii-semalarinda-merak-uyandiran-goruntu-1066394251.html
Hawaii semalarında merak uyandıran görüntü
Hawaii semalarında merak uyandıran görüntü
Büyük Okyanus’ta bulunan Hawaii’de gökyüzünde spiral şeklinde görülen gizemli ışık merak uyandırdı. Hava olayının ABD’li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T14:14+0300
2023-01-31T14:14+0300
2023-01-31T15:08+0300
dünya
hawaii
gökyüzü
elon musk
video
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Mauna Kea Gözlemevi'nden yayınlanan videoda, gökyüzünde spiral şeklinde ilerleyen gizemli ışığın bir süre sonra kaybolduğu görüldü. Subaru-Asahi STAR Kamerası'na 18 Ocak’ta yansıyan gizemli görüntünün, ABD’li iş insanı Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından aynı gün uzaya gönderilen uydulardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
hawaii
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Hawaii- Spiral
Büyük Okyanus'ta bulunan Hawaii'de gökyüzünde spiral şeklinde görülen gizemli ışık merak uyandırdı. Hava olayının ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X'in fırlattığı uydularla bağlantılı olabileceği belirtildi.
2023-01-31T14:14+0300
true
PT1M31S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hawaii, gökyüzü, elon musk, video, видео
hawaii, gökyüzü, elon musk, video, видео
Hawaii semalarında merak uyandıran görüntü
14:14 31.01.2023 (güncellendi: 15:08 31.01.2023) Abone ol
Büyük Okyanus’ta bulunan Hawaii’de gökyüzünde spiral şeklinde görülen gizemli ışık merak uyandırdı. Hava olayının ABD’li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X’in fırlattığı uydularla bağlantılı olabileceği belirtildi.
Mauna Kea Gözlemevi'nden yayınlanan videoda, gökyüzünde spiral şeklinde ilerleyen gizemli ışığın bir süre sonra kaybolduğu görüldü.
Subaru-Asahi STAR Kamerası'na 18 Ocak’ta yansıyan gizemli görüntünün, ABD’li iş insanı Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından aynı gün uzaya gönderilen uydulardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.