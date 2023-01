https://sputniknews.com.tr/20230131/grip-belirtileriyle-hastaneye-giden-amator-futbolcudan-kotu-haber-bacaklari-kesildi-1066393949.html

Grip belirtileriyle hastaneye giden amatör futbolcudan kötü haber: Bacakları kesildi

İngiltere'de grip belirtileriyle hastaneye giden 21 yaşındaki Dewey, çoklu organ yetmezliği nedeniyle iki bacağını birden kaybetti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

İngiltere Derbyshire'da yaşayan Levi Dewey, 21. yaş gününden sadece iki gün önce iki bacağını da kaybetti. Levi'nin ailesi, doktorların Levi'nin o sırada ülkedeki en hasta hastalardan biri olduğunu ve yüzde 30 yaşama şansı verildiğini söylediğini aktardı.Dewey'in ayrıca aktif bir spor yaşantısı olduğu ve amatör futbol oynadığı da biliniyordu.Dewey, 7 Aralık 2022'de grip benzeri semptomlar ve nefes alma güçlüğü ile Royal Derby Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu kötüleşti ve septik şoka girerek çoklu organ yetmezliği yaşadı. Doktorlar ayrıca, onun influenza B ve pnömokokal pnömoniden muzdarip olduğunu keşfetti.Levi'nin 47 yaşındaki annesi Lara Dewey, oğlunun durumuyla ilgili olarak "Levi'nin bacaklarını kaybedebileceği ve bir ameliyata ihtiyaç duyabileceği oldukça erken söylendi, hayatını kurtaracaksa bu sonuca hazırlıklıydık. Bu durum elbette herkesin hayatını değiştirecek, ancak bu bir aile olarak üstesinden gelebileceğimiz bir şey ve çok güçlü ve olumlu bir destek ağımız var. Levi her zaman olumlu bir zihniyete sahip olmuştur ve onun için bardağın her zaman yarısı doludur" ifadelerini kullandı.Yoğun bakımda durumu daha da kötüleşen Levi, ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) tedavisi ve organ desteği almak üzere Leicester'daki Glenfield Hastanesine nakledildi.Burada 20 gün geçiren Dewey, kademeli olarak organ desteğinden çıkarıldı ve tedavisinin kalanı için Royal Derby'ye geri götürüldü, ancak iki gün sonra, kaptığı sepsisinin etkileri nedeniyle her iki bacağının da diz altından kesilmesi gerektiği ortaya çıktı.Aile, ameliyatın ardından protezler için 10 bin sterlinlik yardım kampanyası başlatsa da, toplanan yardım 80 bin sterline ulaştı. Anne Lara ise, yardımlarla ilgili olarak şunları söyledi:"Başlangıçta 10 bin Sterlin toplamayı düşünüyorduk ama gördüğünüz gibi bu aşıldı. Arkadaşların, ailenin, meslektaşların, toplulukların ve ayrıca yabancıların bu amaca verdikleri destek şaşırtıcı. Başlangıçta para, Levi'ye bir tekerlekli sandalye almak ve rampa gibi ev iyileştirmeleri için kullanılacak. Tekrar yürüyebildiğinde ise, ona özel olarak mümkün olan en iyi protez uzuvları ve ihtiyaç duyacağı diğer ekipmanları almaya bakacağız."

