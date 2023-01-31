https://sputniknews.com.tr/20230131/fransiz-asiri-sagci-lider-le-penden-3-dunya-savasi-uyarisi-1066418160.html
Fransız aşırı sağcı lider Le Pen’den '3. Dünya Savaşı' uyarısı
Fransız aşırı sağcı lider Le Pen’den '3. Dünya Savaşı' uyarısı
Fransa parlamentosundaki aşırı sağcı Ulusal Birlik fraksiyonunun lideri Marine Le Pen, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya tam kapsamlı katılımının 3. Dünya... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T22:58+0300
2023-01-31T22:58+0300
2023-01-31T22:58+0300
marine le pen
fransa
dünya
rusya
çin
hindistan
savaş
tez
üçüncü dünya savaşı
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Avrupa’dan koparak Hindistan ve Çin’in ayrıcalıklı ortağı haline gelen Rusya’nın 'yeni ittifaklarını' küçümsememe çağrısında bulunan Fransız aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen, parlamentodaki konuşması sırasında, “Saldırı silahlarının kademeli tedariki muhtemelen 100 yıllık savaş anlamına gelecek. NATO’nun tam kapsamlı katılımı üçüncü dünya savaşına yol açacak” ifadesini kullandı.Hükümetin diplomatik çabalarına destek verdiğini söyleyen Le Pen, konuşmanın sonunda, oturuma katılan Başbakan Elisabeth Borne’a, “Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron), barış için bir dünya konferansı düzenleyerek dünyaya hâlâ umut olduğunu duyurabilir mi?” diye sordu.
https://sputniknews.com.tr/20220517/medvedev-rusya-ucuncu-dunya-savasina-izin-vermeyecek-ancak-saldiriya-super-guclu-yanit-verecek-1056456103.html
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marine le pen, fransa, rusya, çin, hindistan, savaş, tez, üçüncü dünya savaşı
marine le pen, fransa, rusya, çin, hindistan, savaş, tez, üçüncü dünya savaşı
Fransız aşırı sağcı lider Le Pen’den '3. Dünya Savaşı' uyarısı
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Fransa parlamentosundaki aşırı sağcı Ulusal Birlik fraksiyonunun lideri Marine Le Pen, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya tam kapsamlı katılımının 3. Dünya Savaşı’na yol açabileceğini belirtti.
Avrupa’dan koparak Hindistan ve Çin’in ayrıcalıklı ortağı haline gelen Rusya’nın 'yeni ittifaklarını' küçümsememe çağrısında bulunan Fransız aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen, parlamentodaki konuşması sırasında, “Saldırı silahlarının kademeli tedariki muhtemelen 100 yıllık savaş anlamına gelecek. NATO’nun tam kapsamlı katılımı üçüncü dünya savaşına yol açacak” ifadesini kullandı.
Hükümetin diplomatik çabalarına destek verdiğini söyleyen Le Pen, konuşmanın sonunda, oturuma katılan Başbakan Elisabeth Borne’a, “Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron), barış için bir dünya konferansı düzenleyerek dünyaya hâlâ umut olduğunu duyurabilir mi?” diye sordu.