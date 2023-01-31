https://sputniknews.com.tr/20230131/erkan-petekkaya-parasini-alamadigi-iddiasiyla-yapimciya-dava-acti-cok-magdur-oldum-1066401617.html

Erkan Petekkaya parasını alamadığı iddiasıyla yapımcıya dava açtı: Çok mağdur oldum

Erkan Petekkaya parasını alamadığı iddiasıyla yapımcıya dava açtı: Çok mağdur oldum

Rol aldığı bir televizyon dizideki payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi’ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya duruşmada, "Çok mağdur... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T16:06+0300

2023-01-31T16:06+0300

2023-01-31T16:31+0300

erkan petekkaya

dava

yaşam

yapımcı

dizi

ücret

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Rol aldığı bir televizyon dizisindeki oyunculuk ücreti ile dizinin yurtdışı satışlarından payına düşen yüzde 5’lik ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi’ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya’nın davasına devam edildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Erkan Petekkaya ile avukatı Bülent Höke hazır bulundu. Duruşmada davalı Endemol Medya Şirketi’ni ise avukatı temsil etti.‘Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor’Duruşmada beyanda bulunan Erkan Petekkaya, ‘‘Uzun yıllardır uğraşıyoruz bu davayla, çok mağdur oldum. Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor’’ ifadelerini kullandı.Mahkeme, bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.‘13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim’Duruşmanın ardından açıklama yapan Petekkaya’nın avukatı Bülent Höke, "Erkan Bey'in yaklaşık 10 milyon civarı bir alacağı var. 2010 yılından beri alacak davalarını açtık, devam ediyor. Bu da davalarından bir tanesi. Süreci takip ediyoruz, sonuçlandığında göreceğiz. 12, 13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim" dedi.Erkan Petekkaya ise basın mensuplarına "Sevgiler, selamlar" diyerek duruşma salonunun önünden ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220523/erkan-petekkaya-cannesda-kapkaca-ugradi-hirsizi-yakalayip-polise-teslim-etti-1056591252.html

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erkan petekkaya, dava, yapımcı, dizi, ücret