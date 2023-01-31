https://sputniknews.com.tr/20230131/erkan-petekkaya-parasini-alamadigi-iddiasiyla-yapimciya-dava-acti-cok-magdur-oldum-1066401617.html
Erkan Petekkaya parasını alamadığı iddiasıyla yapımcıya dava açtı: Çok mağdur oldum
Erkan Petekkaya parasını alamadığı iddiasıyla yapımcıya dava açtı: Çok mağdur oldum
Rol aldığı bir televizyon dizideki payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi’ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya duruşmada, "Çok mağdur... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T16:06+0300
2023-01-31T16:06+0300
2023-01-31T16:31+0300
erkan petekkaya
dava
yaşam
yapımcı
dizi
ücret
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Rol aldığı bir televizyon dizisindeki oyunculuk ücreti ile dizinin yurtdışı satışlarından payına düşen yüzde 5’lik ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi’ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya’nın davasına devam edildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Erkan Petekkaya ile avukatı Bülent Höke hazır bulundu. Duruşmada davalı Endemol Medya Şirketi’ni ise avukatı temsil etti.‘Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor’Duruşmada beyanda bulunan Erkan Petekkaya, ‘‘Uzun yıllardır uğraşıyoruz bu davayla, çok mağdur oldum. Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor’’ ifadelerini kullandı.Mahkeme, bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.‘13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim’Duruşmanın ardından açıklama yapan Petekkaya’nın avukatı Bülent Höke, "Erkan Bey'in yaklaşık 10 milyon civarı bir alacağı var. 2010 yılından beri alacak davalarını açtık, devam ediyor. Bu da davalarından bir tanesi. Süreci takip ediyoruz, sonuçlandığında göreceğiz. 12, 13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim" dedi.Erkan Petekkaya ise basın mensuplarına "Sevgiler, selamlar" diyerek duruşma salonunun önünden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220523/erkan-petekkaya-cannesda-kapkaca-ugradi-hirsizi-yakalayip-polise-teslim-etti-1056591252.html
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erkan petekkaya, dava, yapımcı, dizi, ücret
erkan petekkaya, dava, yapımcı, dizi, ücret
Erkan Petekkaya parasını alamadığı iddiasıyla yapımcıya dava açtı: Çok mağdur oldum
16:06 31.01.2023 (güncellendi: 16:31 31.01.2023) Abone ol
Rol aldığı bir televizyon dizideki payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi’ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya duruşmada, "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" dedi.
Rol aldığı bir televizyon dizisindeki oyunculuk ücreti ile dizinin yurtdışı satışlarından payına düşen yüzde 5’lik ücreti alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Şirketi’ne dava açan oyuncu Erkan Petekkaya’nın davasına devam edildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Erkan Petekkaya ile avukatı Bülent Höke hazır bulundu. Duruşmada davalı Endemol Medya Şirketi’ni ise avukatı temsil etti.
‘Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor’
Duruşmada beyanda bulunan Erkan Petekkaya, ‘‘Uzun yıllardır uğraşıyoruz bu davayla, çok mağdur oldum. Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor’’ ifadelerini kullandı.
Mahkeme, bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.
‘13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim’
Duruşmanın ardından açıklama yapan Petekkaya’nın avukatı Bülent Höke, "Erkan Bey'in yaklaşık 10 milyon civarı bir alacağı var. 2010 yılından beri alacak davalarını açtık, devam ediyor. Bu da davalarından bir tanesi. Süreci takip ediyoruz, sonuçlandığında göreceğiz. 12, 13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim" dedi.
Erkan Petekkaya ise basın mensuplarına "Sevgiler, selamlar" diyerek duruşma salonunun önünden ayrıldı.