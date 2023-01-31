https://sputniknews.com.tr/20230131/dugunde-halay-mi-horon-mu-kavgasi-9-yarali-1066413082.html

Düğünde 'halay mı, horon mu' kavgası: 9 yaralı

Düğünde 'halay mı, horon mu' kavgası: 9 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde düğün salonunda taraflar arasında "halay mı, horon mu" kavgası çıktı. Kavgada 9 kişi yaralandı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

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İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda, kız tarafının halay talebi üzerine karşı taraftan horon isteği geldi.İHA’nın aktardığı habere göre iki taraf arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 kişinin yaralandığı kavgayı, uzun uğraş veren polis ekipleri sonlandırdı. Çevre esnafı yaşananları anlattı.‘Erkek tarafını dışarıya çıkarttılar’Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Burak Erik, “Büyük bir kavga oldu. Düğün salonunun içerisini dağıtmışlar. Çok fazla sayıda polis ekibi geldi. Önce erkek tarafını dışarıya çıkarttılar. Kız tarafını içeride beklettiler. Yaralılar da vardı.” dedi.

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halay, horon, düğün, kavga, istanbul, pendik