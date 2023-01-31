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https://sputniknews.com.tr/20230131/dost-ulkelerin-para-birimlerinin-rusya-pazarindaki-payi-bir-yil-icinde-yuzde-38e-yukseldi-1066410383.html
Dost ülkelerin para birimlerinin Rusya pazarındaki payı bir yıl içinde yüzde 38'e yükseldi
Dost ülkelerin para birimlerinin Rusya pazarındaki payı bir yıl içinde yüzde 38'e yükseldi
Moskova Borsası İş Geliştirme Departmanı Direktörü Kirill Pestov, euro ve doların Rusya pazarı için ‘zehirli para birimleri’ haline geldiğini belirtti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:03+0300
2023-01-31T20:03+0300
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Moskova Borsası İş Geliştirme Departmanı Direktörü Pestov, ‘Küresel Zorluklar Karşısında Rus Finans Pazarı. Sonuçlar ve Tahminler’ adlı bir konferansta euro ve doların Rusya pazarı için ‘zehirli para birimleri’ haline geldiğini, dost ülkelerin para birimlerinin Rusya pazarındaki payının ise bir yıl içinde yüzde 1’den yüzde 38'e yükseldiğini söyledi.Pestov, “Euro ve dolar kelimenin tam manasıyla zehirli para birimleri oldu. Bir yıl içinde döviz pazarının yapısında yeniden yapılanma meydana geldi. Şu an itibarıyla spot piyasanın toplam cirosunun yaklaşık yüzde 38'ini dost ülkelerin para birimleri oluşturuyor. 2022 yılının başında bu pay yüzde birden dahi azdı, bir yıl içinde ise yüzde 38'e yükseldi” ifadelerini kullandı.Pestov daha önce borsadaki cironun yüzde 80'e kadarının bireysel yatırımcılara ait olduğunu, bu kişilerin yabancı yatırımcıların gitmesinden oluşan hacim kayıplarını büyük ölçüde telafi ettiğini açıklamıştı.
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euro, dolar, ruble, rusya
euro, dolar, ruble, rusya

Dost ülkelerin para birimlerinin Rusya pazarındaki payı bir yıl içinde yüzde 38'e yükseldi

20:03 31.01.2023
© REUTERS / Dado RuvicDolar - ruble
Dolar - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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Moskova Borsası İş Geliştirme Departmanı Direktörü Kirill Pestov, euro ve doların Rusya pazarı için ‘zehirli para birimleri’ haline geldiğini belirtti.
Moskova Borsası İş Geliştirme Departmanı Direktörü Pestov, ‘Küresel Zorluklar Karşısında Rus Finans Pazarı. Sonuçlar ve Tahminler’ adlı bir konferansta euro ve doların Rusya pazarı için ‘zehirli para birimleri’ haline geldiğini, dost ülkelerin para birimlerinin Rusya pazarındaki payının ise bir yıl içinde yüzde 1’den yüzde 38'e yükseldiğini söyledi.
Pestov, “Euro ve dolar kelimenin tam manasıyla zehirli para birimleri oldu. Bir yıl içinde döviz pazarının yapısında yeniden yapılanma meydana geldi. Şu an itibarıyla spot piyasanın toplam cirosunun yaklaşık yüzde 38'ini dost ülkelerin para birimleri oluşturuyor. 2022 yılının başında bu pay yüzde birden dahi azdı, bir yıl içinde ise yüzde 38'e yükseldi” ifadelerini kullandı.
Pestov daha önce borsadaki cironun yüzde 80'e kadarının bireysel yatırımcılara ait olduğunu, bu kişilerin yabancı yatırımcıların gitmesinden oluşan hacim kayıplarını büyük ölçüde telafi ettiğini açıklamıştı.
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