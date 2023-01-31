https://sputniknews.com.tr/20230131/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066380291.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.80 lira bandındaki yerini korurken, Euro 20.40 liradan işlem görüyor. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T09:14+0300
2023-01-31T09:14+0300
2023-01-31T09:14+0300
ekonomi
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Spot piyasada döviz satış fiyatları;Dolar 18.8004 liraEuro 20.4066 lira.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın uluslararası piyasalarda 1919 dolara alıcı bulurken, iç piyasada gram altın 1162 liradan el değiştiriyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1931 lira, yarım altın 3862 lira, cumhuriyet altını 7695 liradan alıcı buluyor.Brent petrolün varil fiyatı 84 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84.1400 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.096 puanda yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066338932.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.80 lira bandındaki yerini korurken, Euro 20.40 liradan işlem görüyor.
Spot piyasada döviz satış fiyatları;
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın uluslararası piyasalarda 1919 dolara alıcı bulurken, iç piyasada gram altın 1162 liradan el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1931 lira, yarım altın 3862 lira, cumhuriyet altını 7695 liradan alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84.1400 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.096 puanda yer alıyor.