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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230131/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066380291.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.80 lira bandındaki yerini korurken, Euro 20.40 liradan işlem görüyor. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T09:14+0300
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ekonomi
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Spot piyasada döviz satış fiyatları;Dolar 18.8004 liraEuro 20.4066 lira.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın uluslararası piyasalarda 1919 dolara alıcı bulurken, iç piyasada gram altın 1162 liradan el değiştiriyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1931 lira, yarım altın 3862 lira, cumhuriyet altını 7695 liradan alıcı buluyor.Brent petrolün varil fiyatı 84 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84.1400 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.096 puanda yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066338932.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:14 31.01.2023
© AAeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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Dolar 18.80 lira bandındaki yerini korurken, Euro 20.40 liradan işlem görüyor.
Spot piyasada döviz satış fiyatları;
Dolar 18.8004 lira
Euro 20.4066 lira.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın uluslararası piyasalarda 1919 dolara alıcı bulurken, iç piyasada gram altın 1162 liradan el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1931 lira, yarım altın 3862 lira, cumhuriyet altını 7695 liradan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84.1400 dolardan işlem görüyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.096 puanda yer alıyor.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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