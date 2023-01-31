https://sputniknews.com.tr/20230131/dagdan-yuvarlanan-kaya-evin-icinden-gecti-1066402855.html
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
Hawaii adalarının Honolulu şehrinde dağdan yuvarlanan bir kaya eve girdi, ortalık savaş alanına döndü. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T16:18+0300
2023-01-31T16:18+0300
2023-01-31T16:35+0300
dünya
abd
hawaii
honolulu
kaya
video
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ABD’ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrindeki Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı. Kayanın evin içinden geçtiği sırada büyük bir gürültü duyulurken, evdeki kadın kayadan kıl payı kurtuldu ve evde büyük hasar meydana geldi.Kaya yuvarlanmasına evin yakınlarındaki dağda yürütülen çalışmaların yol açmış olabileceği belirtiliyor.
hawaii
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Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
2023-01-31T16:18+0300
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PT0M19S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, hawaii, honolulu, kaya, video, видео
abd, hawaii, honolulu, kaya, video, видео
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
16:18 31.01.2023 (güncellendi: 16:35 31.01.2023) Abone ol
Hawaii adalarının Honolulu şehrinde dağdan yuvarlanan bir kaya eve girdi, ortalık savaş alanına döndü.
ABD’ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrindeki Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı.
Kayanın evin içinden geçtiği sırada büyük bir gürültü duyulurken, evdeki kadın kayadan kıl payı kurtuldu ve evde büyük hasar meydana geldi.
Kaya yuvarlanmasına evin yakınlarındaki dağda yürütülen çalışmaların yol açmış olabileceği belirtiliyor.