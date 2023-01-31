Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230131/dagdan-yuvarlanan-kaya-evin-icinden-gecti-1066402855.html
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
Hawaii adalarının Honolulu şehrinde dağdan yuvarlanan bir kaya eve girdi, ortalık savaş alanına döndü. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T16:18+0300
2023-01-31T16:35+0300
dünya
abd
hawaii
honolulu
kaya
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066403426_5:0:1161:650_1920x0_80_0_0_505100a8f147eab6c47160d805bba9b6.png
ABD’ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrindeki Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı. Kayanın evin içinden geçtiği sırada büyük bir gürültü duyulurken, evdeki kadın kayadan kıl payı kurtuldu ve evde büyük hasar meydana geldi.Kaya yuvarlanmasına evin yakınlarındaki dağda yürütülen çalışmaların yol açmış olabileceği belirtiliyor.
hawaii
honolulu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
2023-01-31T16:18+0300
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066403426_149:0:1016:650_1920x0_80_0_0_7aa6dfe498fb1b030f1558f7b362a2c2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, hawaii, honolulu, kaya, video, видео
abd, hawaii, honolulu, kaya, video, видео

Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti

16:18 31.01.2023 (güncellendi: 16:35 31.01.2023)
Abone olTelegram
Hawaii adalarının Honolulu şehrinde dağdan yuvarlanan bir kaya eve girdi, ortalık savaş alanına döndü.
ABD’ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrindeki Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı.
Kayanın evin içinden geçtiği sırada büyük bir gürültü duyulurken, evdeki kadın kayadan kıl payı kurtuldu ve evde büyük hasar meydana geldi.
Kaya yuvarlanmasına evin yakınlarındaki dağda yürütülen çalışmaların yol açmış olabileceği belirtiliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала