https://sputniknews.com.tr/20230131/cumhurbaskani-erdogan-favori-dizisini-acikladi-1066379062.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan favori dizisini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan favori dizisini açıkladı

Bilecik'te gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin tarihi diziniz ve favori diziniz var mıdır?" sorusuna cevap verdi. TRT dizilerine dikkat... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T06:56+0300

2023-01-31T06:56+0300

2023-01-31T06:56+0300

politika

recep tayyip erdoğan

dizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Bilecik'in Vezirhan beldesinde düzenlenen "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya geldi.'Favori diziniz var mı?'Yeni mezun olarak üniversite sınavına hazırlanan Nilay Tekin ise Erdoğan'ın Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründe geldiği noktayı birçok kez anlattığına işaret ederek, "Sizin tarihi diziniz ve favori diziniz var mıdır?" sorusunu yöneltti.Sunucu Pelin Çift'in, "Diriliş Ertuğrul'u izliyordunuz evvelden." sözü üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda da yine Ertuğrul'dan sonra malum devam ediyor. Şu anda Barbaros gündemde. Barbaros da bayağı ilgi odağı haline geldi, geliyor. Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun, ondan sonra diğer kanallarda bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı. Körfez'de, Latin Amerika'da özellikle bizim bu tarihi diziler çok ilgi uyandırıyor. Zannediyorum uyandırmaya da devam edecek. Çünkü şey istemeye başladılar. Yani bizden dizilerle ilgili anlaşma yapma yoluna gidenler var." şeklinde konuştu.

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recep tayyip erdoğan, dizi