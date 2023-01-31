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Cumhurbaşkanı Erdoğan favori dizisini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan favori dizisini açıkladı
Bilecik'te gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin tarihi diziniz ve favori diziniz var mıdır?" sorusuna cevap verdi. TRT dizilerine dikkat... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T06:56+0300
2023-01-31T06:56+0300
politika
recep tayyip erdoğan
dizi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Bilecik'in Vezirhan beldesinde düzenlenen "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya geldi.'Favori diziniz var mı?'Yeni mezun olarak üniversite sınavına hazırlanan Nilay Tekin ise Erdoğan'ın Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründe geldiği noktayı birçok kez anlattığına işaret ederek, "Sizin tarihi diziniz ve favori diziniz var mıdır?" sorusunu yöneltti.Sunucu Pelin Çift'in, "Diriliş Ertuğrul'u izliyordunuz evvelden." sözü üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda da yine Ertuğrul'dan sonra malum devam ediyor. Şu anda Barbaros gündemde. Barbaros da bayağı ilgi odağı haline geldi, geliyor. Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun, ondan sonra diğer kanallarda bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı. Körfez'de, Latin Amerika'da özellikle bizim bu tarihi diziler çok ilgi uyandırıyor. Zannediyorum uyandırmaya da devam edecek. Çünkü şey istemeye başladılar. Yani bizden dizilerle ilgili anlaşma yapma yoluna gidenler var." şeklinde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, dizi
recep tayyip erdoğan, dizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan favori dizisini açıkladı

06:56 31.01.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan favori dizisini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan favori dizisini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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Bilecik'te gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin tarihi diziniz ve favori diziniz var mıdır?" sorusuna cevap verdi. TRT dizilerine dikkat çeken Erdoğan "Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun, ondan sonra diğer kanallarda bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Bilecik'in Vezirhan beldesinde düzenlenen "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya geldi.

'Favori diziniz var mı?'

Yeni mezun olarak üniversite sınavına hazırlanan Nilay Tekin ise Erdoğan'ın Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründe geldiği noktayı birçok kez anlattığına işaret ederek, "Sizin tarihi diziniz ve favori diziniz var mıdır?" sorusunu yöneltti.
Sunucu Pelin Çift'in, "Diriliş Ertuğrul'u izliyordunuz evvelden." sözü üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda da yine Ertuğrul'dan sonra malum devam ediyor. Şu anda Barbaros gündemde. Barbaros da bayağı ilgi odağı haline geldi, geliyor. Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun, ondan sonra diğer kanallarda bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı. Körfez'de, Latin Amerika'da özellikle bizim bu tarihi diziler çok ilgi uyandırıyor. Zannediyorum uyandırmaya da devam edecek. Çünkü şey istemeye başladılar. Yani bizden dizilerle ilgili anlaşma yapma yoluna gidenler var." şeklinde konuştu.
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