https://sputniknews.com.tr/20230131/cocugunun-yaninda-mustehcen-goruntu-ceken-kadina-gozalti-karari-1066384389.html

Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadına gözaltı kararı

Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadına gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocuğunun bulunduğu odada çektiği müstehcen videoları sosyal medyadan yayınladığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T11:36+0300

2023-01-31T11:36+0300

2023-01-31T11:36+0300

yaşam

anne

twitter

cinsel istismar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında, bir kadının çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video kaydı yaparak bunları sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı yönündeki haberler üzerine harekete geçti.Tespit edilen söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceğini değerlendiren savcılık, kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı.Savcılık, şüphelinin gözaltına alınması için talimat verdi.

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anne, twitter , cinsel istismar