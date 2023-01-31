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Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadına gözaltı kararı
Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadına gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocuğunun bulunduğu odada çektiği müstehcen videoları sosyal medyadan yayınladığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T11:36+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında, bir kadının çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video kaydı yaparak bunları sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı yönündeki haberler üzerine harekete geçti.Tespit edilen söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceğini değerlendiren savcılık, kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı.Savcılık, şüphelinin gözaltına alınması için talimat verdi.
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anne, twitter , cinsel istismar
anne, twitter , cinsel istismar

Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadına gözaltı kararı

11:36 31.01.2023
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocuğunun bulunduğu odada çektiği müstehcen videoları sosyal medyadan yayınladığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında, bir kadının çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video kaydı yaparak bunları sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı yönündeki haberler üzerine harekete geçti.
Tespit edilen söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceğini değerlendiren savcılık, kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı.

Savcılık, şüphelinin gözaltına alınması için talimat verdi.
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