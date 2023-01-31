https://sputniknews.com.tr/20230131/chpli-ozel-yt-duzenlemesinde-prim-gunuyle-ilgili-5975e-kadar-kademelendirme-var-1066417602.html

CHP'li Özel: EYT düzenlemesinde prim günüyle ilgili 5975'e kadar kademelendirme var

CHP'li Özel: EYT düzenlemesinde prim günüyle ilgili 5975'e kadar kademelendirme var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinde, prim günüyle ilgili 5975'e kadar kademelendirme... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T23:10+0300

2023-01-31T23:10+0300

2023-01-31T23:14+0300

türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

erhan usta

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1a/1056707570_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_86e7c22de61a2174215dca7f52178db4.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, EYT'lilere ilişkin kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu hatırlatarak, "EYT'de yaş sınırı kaldırıldı ancak bu kez prim gün sayısıyla ilgili sorun var" diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT konusunda "1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400" demesine rağmen kanun teklifinde prim gün sayısının 5975'e kadar yükseltildiğini dile getiren Usta, "Bu, devlet ciddiyetine yakışmaz, mutlaka düzeltilmesi lazım" ifadesini kullandı.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "iktidarın, seçim telaşından Meclisi torba yasa noterliğine çevirdiğini" söyledi.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekçilerinin iş yükünün, asgari ücrete yapılan zam ve hizmet borçlanması nedeniyle üç katına çıktığını belirten Beştaş, "Bir yılda yaklaşık 400 bin kişi emeklilik işlemini yaparken yine SGK emekçileri çalıştı ve en düşük maaşı alan kamu emekçisi konumundalar" dedi.Büro emekçilerinin, diğer kamu emekçilerinin ücretlerinden daha düşük ücret aldığını, 3600 ek gösterge kapsamının dışında tutulduklarını ifade eden Beştaş, "EYT yoğunluğuna da maruz kalacaklar. 3600 ek gösterge düzenlemesine SGK ve büro emekçileri de dahil edilmeli. SGK emekçileri doğumdan ölüme kadar herkese hizmet ediyor, bu taleplerde onların yanındayız" değerlendirmesini yaptı.'Mahzurlu taraflarının çözülmemesini kabul etmiyoruz'CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "iktidarın, seçimi kaybedeceğini gördüğünü ve son çare olarak toplumdaki en büyük beklenti gruplarından biri olan EYT'ye sarıldığını" söyledi.EYT düzenlemesinin, 7 aydır siyaseten bekletildiğini, son bir aydır istismara varan şekilde geciktirildiğini savunan Özel, "İktidar, 'EYT'liler ilk maaşı çeksinler, elleri sıcakken gelip bize oy atsınlar.' denecek kadar bu siyasi istismarı devam ettiriyor" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in, EYT konusunda 5000 prim gününün geçerli olacağını söylediğini dile getiren Özel, şöyle devam etti:Staj ve çıraklık mağdurlarını sürekli dile getirdiklerine değinen Özel, bu sesin duyulması gerektiğini belirtti.Büro Emekçileri Sendikasına bağlı çalışanların mağdur olduğunu söyleyen Özel, "En önemlisi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı çalışanlarının geçmişte iki maaş ikramiye hakları vardı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bunu ellerinden aldı. EYT'yi yetiştirmek için belki sabahlara kadar uyumadan çalışmak zorunda kalacaklar ama cüzi bir iyileştirme var. Bunu kabul etmiyorlar. 3600 ek göstergede mağdur oldular, bu taleplerini iletiyorlar" açıklamasını yaptı.TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisinin görüşmeleri üzerinde konuşmaların tamamlanmasının ardından iki kez toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

https://sputniknews.com.tr/20230131/prim-gunu-kademelendirmesiyle-eyt-emeklisi-martta-yariya-dusebilir-1066387438.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm genel kurulu, erhan usta, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sosyal güvenlik kurumu (sgk), iyi parti