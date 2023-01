https://sputniknews.com.tr/20230131/cem-ozer-bizi-dallas-mahvetti-1066386994.html

Cem Özer: Bizi Dallas mahvetti

Özel televizyonların ilk "talk show" programı "Laf Lafı Açıyor"u 15 yıl sunan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cem Özer

Tiyatronun eski usulünün 1980'lerde televizyon dizileriyle bitmeye başladığını kaydeden Özer, şunları aktardı:Cem Özer, dizi oyuncularını izlemek üzere tiyatroya giden bir kitlenin de olduğunu belirterek, "Eskiden tiyatrolardan dizilere oyuncu bulunurdu. Şimdi dizilerden tiyatroya oyuncu alınıyor. Her şey birbirinin içine geçiyor. Ama tiyatro keyifli bir şeydir. Çünkü tiyatro insanı, insana insanla anlatan yegane sanat dalıdır. Siz insansız film yapabilirsiniz, çizgi filmler vs. İnsansız televizyon programı, konser yapabilirsiniz. İnsan olmadan tiyatro yapamazsınız. İki insan lazım; seyirci ve oyuncu. Dekor, sahne, salon, ışık, kostüm olmasa da olur. Ama seyirci ve oyuncu olmadan tiyatro olmaz. Olmadı. Pandemide denendi. Olur gibi oldu, yapıldı, denendi ama olmadı. O seyirciyi canlı hissetmen gerekir." ifadelerini kullandı.'Tiyatro yönetmen işidir'Kemal Başar ile yaptığı tiyatro çalışmasına da değinen sanatçı, şu bilgileri verdi:Özer, deneyimlerini kaleme alıp almayacağına ilişkin ise, "Yazmak istiyorum da nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hürriyet gazetesinde, 1997'de sanıyorum, 70 hafta kadar yazdım. Ama ben yazar değil, 'yazan' olarak yazdım. Yazar olmak başka bir şey, başka bir kondisyon. Her kitap yazan da yazar değil ki. Yani yazarlık başka bir şey. Ben kitap yazdığımda, bana yazar denmesini istemem. Mesela 'oyuncu, yazar Cem Özer'. Yok öyle bir şey. Bana yazar derseniz Orhan Pamuk'a, Yaşar Kemal'e ne diyeceğiz? Yani her ünlü, her kitap çıkaran yazar olmuyor, yazan oluyor." değerlendirmesinde bulundu.'Oyunculuk, yazarlık bir yaşam biçimidir'Oyunculuk yapan herkese oyuncu denmeyeceğini vurgulayan Özer, şöyle devam etti:'Bana bombalı abajur gönderildi'Cem Özer, kendisine bombalı abajur gönderildiğini ve ayağından kurşunlandığını da dile getirerek, buna rağmen hiçbir zaman koruması olmadığını söyledi.Günümüzde genç oyuncu adaylarının ünlü olma çabalarına da değinen sanatçı, "Adam ya da kadın ünlü olmak için yırtınıyor. 'Ben de bir gün senin gibi olabilecek miyim?' diyor. Ünlü olduğunun ertesi günü, fotoğraf çektirmiyor. 'Of bir yalnız bırakmıyorsunuz.' diyor. Ben hiçbir gazeteciye çemkirmedim, 'Ne çekiyorsunuz kardeşim? demedim. Ben 'Neden gizli çekiyorsunuz?' dedim. Bir kere bir gazeteciyle kavga ettik. 'Oğlum neden gizli çekiyorsunuz? Gel şurada adam gibi çekin.' dedim. Öyle kavga çıktı." açıklamasını yaptı.'Çünkü çok detaycıyım'Dijital ortamlardaki yayıncılığa ilişkin ise Özer, "Benim bildiğim bir şey değil. Youtube kanalında bir şey nasıl yapılır, nasıl duyurulur, kim çeker, nerede çekilir, bana ne? Ben bunlarla ilgilenmek istemiyorum. Ben çok aşırı detaycı bir insanım. O yüzden aynı zamanda yapımcı ve programcı olmadım hiç. Çünkü çok detaycıyım. O zaman programı yapamam. Yapımcı olarak o kadar detaya dalarım ki. Onu mesela Okan (Bayülgen) çok iyi yaptı, ben yapamam." dedi.Özer, televizyonda program yapma düşüncesinin her zaman olduğunu ifade ederek, "Bunu hep bana soruyorlar. Sosyal medyadan da sağ olsun seyirciler çok soruyor. Bunu benim düşünmem önemli değil. Bunu televizyonun düşünmesi lazım. Yani bu sorunun muhatabı ben değilim. Televizyon kanalına gidip sormak lazım. Yani siz niye İbrahim Tatlıses'i, Bülent Ersoy'u, Alişan'ı, Sibel Can'ı düşünüyorsunuz da bu işin en iyisini yapmış adamı niye düşünmüyorsunuz diye. Niye düşünmediklerini merak ederim. Belki beni tehlikeli buluyorlardır." değerlendirmesinde bulundu.TRT için yapımcılığını Ezel Akay'ın üstlendiği "Altay" adlı projede yer aldığına işaret eden sanatçı, "Çok güzel bir proje. Çok iyi bir prodüksiyon. Çok emek sarf ediyorlar. Aksiyonu bol. Ses getirecek çok farklı bir iş çıkıyor. Orada misafir oyuncu gibiyim ama önemli bir karakter." diye konuştu.'Twitter'ı kapattım çünkü yani bildiğin çöplük haline geldi'Cem Özer, Acun Ilıcalı ile çalışmak istediğini belirterek, "Benim talk show'a bakışımla ancak Acun'un bakışı örtüşebilir gibi geliyor bana. Adam programcı. Bir programın nasıl yapılacağı ve o programda neyin önemli olduğunu iyi bilen biri Acun. Televizyon yöneticisiyle benim bakışımın örtüşmesi gerekiyor. Yani dünya bakışı olarak değil, programcılığa bakış olarak, televizyonculuk olarak. Çünkü televizyonların başında şu anda daha çok finans kökenli insanlar var." ifadelerini kullandı.Sosyal medyada Instagram ve Facebook'ta kişisel hesabı olduğuna işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:Cem Özer'in rol aldığı "Çılgın Zamanlar" oyunu 3 Şubat'ta Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

