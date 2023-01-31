https://sputniknews.com.tr/20230131/biyografi-filminde-michael-jacksoni-canlandiracak-isim-belli-oldu-1066400174.html

Biyografi filminde Michael Jackson'ı canlandıracak isim belli oldu

Biyografi filminde Michael Jackson'ı canlandıracak isim belli oldu

Antoine Fuqua’nın Lionsgate için yöneteceği "'Michael' adlı Michael Jackson biyografi filminde popun kralını, yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T15:30+0300

2023-01-31T15:30+0300

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dünya

michael jackson

jaafar jackson

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biyografi

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Jackson'ın 2009 yılında, 50 yaşındayken sona eren sıkıntılı yaşamını her yönüyle tasvir etmeyi vaat eden filmin yapımcılığını, Queen biyografisi 'Bohemian Rhapsody'nin yapımcısı Graham King üstlenecek. Filmin senaryosunu ise 'Skyfall', 'The Aviator', 'Gladiator' gibi filmleri kaleme almış olan John Logan yazıyor.Beyazperde.com'un haberine göre Michael Jackson'ın annesi Katherine Jackson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Jaafar benim oğlumu temsil ediyor. Jackson'ın şovmenler ve performansçıların mirasını devam ettirdiğini görmek harika" dedi. Jermaine Jackson'ın oğlu olan Jafaar, 2019 yılında 'Got Me Singing' adlı bir single çıkaran kariyerinin başındaki bir müzisyen.Yapımcı King ise şu açıklmada bulundu: "Jaafar ile iki yıldan uzun bir süre önce tanıştım ve Michael'ın ruhunu ve kişiliğini organik bir şekilde kişileştirme biçimi beni çok etkiledi. O kadar güçlü bir şeydi ki, dünya çapında bir arama yaptıktan sonra bile, bu rolü üstlenecek tek kişinin kendisi olduğu açıktı. Amcasını canlandırmak için geldiği için çok heyecanlıyım ve dünyanın onu beyaz perdede Michael Jackson olarak görmesini sabırsızlıkla bekliyorum.”Film, popun kralı olan karmaşık adamın daha önce hiç anlatılmamış yönlerini anlatmayı derinlemesine bir tasvirini sunmayı vadediyor. Ayrıca Michael Jackson'ın tüm zamanların en büyük şovmeni olmasına yol açan en ikonik performansları da dahil olmak üzere hayatının tüm yönlerini keşfedecek.

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