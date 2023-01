Barış Manço'nun '2023 vasiyeti' yerine getirilecek: 'Senfoni orkestrasıyla sahneye çıkaracağız'

© AA Barış Manço'nun kaynağının halk olduğunu dile getiren Ahıskalı, hem mütevazı hem de insanlarla temas kurmayı çok iyi başaran biri olarak her gün Moda caddesi üzerindeki iş yerine yürüyerek gidip geldiğini, yolda herkesle konuşup sohbet ettiğinin altını çizdi. Ahıskalı, bir aile içinde, her yaştan Manço hayranlarının bulunabildiğini vurgulayarak, "Barış Manço'nun hayatında özel şoförü, koruması olmadı. Çünkü 'Beni halkın sevgisinden koruyacak bir koruma düşünemiyorum. Beni koruyacak olan, onların sevgisidir' derdi" ifadelerini kullandı. Moda'daki Barış Manço Evi'nde kendi kullandığı arabasından sanatçının kişisel eşyalarına kadar pek çok şeyin görülebildiğini kaydeden Ahıskalı, "Biz bu evden her şeyi böyle bırakarak, olduğu gibi çıkıp buranın bir Barış Manço Evi'ne dönüşmesini çok arzu ettik" dedi.