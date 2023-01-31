https://sputniknews.com.tr/20230131/bakan-soylu-duyurdu-kokunu-kurutma-operasyonu-kapsaminda-cok-sayida-supheli-gozaltina-alindi-1066379931.html
Bakan Soylu duyurdu: Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Bakan Soylu duyurdu: Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında yaptığı bilgilendirmede ülke genelinde çok sayıda şüphelinin göz altına alındığını... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T08:41+0300
2023-01-31T08:41+0300
2023-01-31T08:41+0300
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
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Erzincan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı
süleyman soylu, içişleri bakanlığı
Bakan Soylu duyurdu: Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında yaptığı bilgilendirmede ülke genelinde çok sayıda şüphelinin göz altına alındığını açıkladı.
Erzincan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi.
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.