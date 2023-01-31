Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230131/ankarada-kar-yagisi-etkili-oldu-1066390145.html
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının bıraktığı beyaz örtü görüntülendi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T13:56+0300
2023-01-31T13:56+0300
ankara
multimedya
kar yağışı
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066391755_201:0:1815:908_1920x0_80_0_0_c385c6702046e051097ecdf3629bb4c6.jpg
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066391755_402:0:1613:908_1920x0_80_0_0_c8eab14aeece11e1625ee7262d04082b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, kar yağışı, fotoğraf, фото
ankara, kar yağışı, fotoğraf, фото

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

13:56 31.01.2023
Abone olTelegram
Ankara'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının bıraktığı beyaz örtü görüntülendi.
© İHAAnkara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ankara'da kar yağışı etkili oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.
© İHABaşkent'te mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklık, dün gece gerçekleşen kar yağışı ile sona erdi.
Ankara'da kar yağışı etkili oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Başkent'te mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklık, dün gece gerçekleşen kar yağışı ile sona erdi.
© İHAAnkara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ankara'da kar yağışı etkili oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
© İHAYetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ankara'da kar yağışı etkili oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
© İHA Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Ankara'da kar yağışı etkili oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала