Ankara'da kar yağışı etkili oldu

© İHAAnkara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.
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© İHA
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.
© İHABaşkent'te mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklık, dün gece gerçekleşen kar yağışı ile sona erdi.
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© İHA
Başkent'te mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklık, dün gece gerçekleşen kar yağışı ile sona erdi.
© İHAAnkara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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© İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
© İHAYetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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© İHA
Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
© İHA Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
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© İHA
Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.