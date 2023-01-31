https://sputniknews.com.tr/20230131/ahmet-hakan-ak-partide-oyle-milletvekilleri-var-ki-erdogana-yuk-oluyorlar-radikal-tazelenme-sart-1066380481.html

Ahmet Hakan: AK Parti'de öyle milletvekilleri var ki Erdoğan'a yük oluyorlar, radikal tazelenme şart

Ahmet Hakan: AK Parti'de öyle milletvekilleri var ki Erdoğan'a yük oluyorlar, radikal tazelenme şart

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti içindeki bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yük' oluşturduğunu söyledi. Hakan, parti... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T09:24+0300

2023-01-31T09:24+0300

2023-01-31T09:24+0300

politika

ahmet hakan

ak parti

milletvekili

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png

Hakan, bugünkü yazısında isim vermeden bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 'yük olduğunu' söyledi.Hakan’ın köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:"Çoktandır gözlemliyorum:AK Parti içinde öyle milletvekilleri var ki...- Partiye hiçbir önemli katkı sağlamıyorlar.- Bölgelerinde vatandaşla iyi diyalog kuramıyorlar.- Hiç konuşmuyorlar. Konuştuklarında ise ne dediklerini bilmiyorlar. Hatta susmaları, konuşmalarından daha hayırlı oluyor.- Erdoğan’ın yükünü almak yerine Erdoğan’a yük oluyorlar.- Parti imajını, Erdoğan’ın imajının altına çekiyorlar.- Partiye oy kazandırmak yerine oy kaybettiriyorlar.Yeni dönemde AK Parti’nin işte bu tür milletvekillerinden kurtulması şart.Esaslı bir yenilenme, radikal bir tazelenme, kılı kırk yaran bir ayıklama, muazzam bir gençleşme gerekiyor yani."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet hakan, ak parti, milletvekili, recep tayyip erdoğan