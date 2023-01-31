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Ahmet Hakan: AK Parti'de öyle milletvekilleri var ki Erdoğan'a yük oluyorlar, radikal tazelenme şart
Ahmet Hakan: AK Parti'de öyle milletvekilleri var ki Erdoğan'a yük oluyorlar, radikal tazelenme şart
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti içindeki bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yük' oluşturduğunu söyledi. Hakan, parti... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T09:24+0300
2023-01-31T09:24+0300
politika
ahmet hakan
ak parti
milletvekili
recep tayyip erdoğan
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Hakan, bugünkü yazısında isim vermeden bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 'yük olduğunu' söyledi.Hakan’ın köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:"Çoktandır gözlemliyorum:AK Parti içinde öyle milletvekilleri var ki...- Partiye hiçbir önemli katkı sağlamıyorlar.- Bölgelerinde vatandaşla iyi diyalog kuramıyorlar.- Hiç konuşmuyorlar. Konuştuklarında ise ne dediklerini bilmiyorlar. Hatta susmaları, konuşmalarından daha hayırlı oluyor.- Erdoğan’ın yükünü almak yerine Erdoğan’a yük oluyorlar.- Parti imajını, Erdoğan’ın imajının altına çekiyorlar.- Partiye oy kazandırmak yerine oy kaybettiriyorlar.Yeni dönemde AK Parti’nin işte bu tür milletvekillerinden kurtulması şart.Esaslı bir yenilenme, radikal bir tazelenme, kılı kırk yaran bir ayıklama, muazzam bir gençleşme gerekiyor yani."
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ahmet hakan, ak parti, milletvekili, recep tayyip erdoğan
ahmet hakan, ak parti, milletvekili, recep tayyip erdoğan

Ahmet Hakan: AK Parti'de öyle milletvekilleri var ki Erdoğan'a yük oluyorlar, radikal tazelenme şart

09:24 31.01.2023
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti içindeki bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yük' oluşturduğunu söyledi. Hakan, parti içerisinde radikal tazelenmenin de şart olduğunu ifade etti.
Hakan, bugünkü yazısında isim vermeden bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 'yük olduğunu' söyledi.
Hakan’ın köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Çoktandır gözlemliyorum:
AK Parti içinde öyle milletvekilleri var ki...
- Partiye hiçbir önemli katkı sağlamıyorlar.
- Bölgelerinde vatandaşla iyi diyalog kuramıyorlar.
- Hiç konuşmuyorlar. Konuştuklarında ise ne dediklerini bilmiyorlar. Hatta susmaları, konuşmalarından daha hayırlı oluyor.
- Erdoğan’ın yükünü almak yerine Erdoğan’a yük oluyorlar.
- Parti imajını, Erdoğan’ın imajının altına çekiyorlar.
- Partiye oy kazandırmak yerine oy kaybettiriyorlar.
Yeni dönemde AK Parti’nin işte bu tür milletvekillerinden kurtulması şart.
Esaslı bir yenilenme, radikal bir tazelenme, kılı kırk yaran bir ayıklama, muazzam bir gençleşme gerekiyor yani."
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