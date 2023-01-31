https://sputniknews.com.tr/20230131/aglara-dolanan-maymunu-olumden-kurtardi-1066405144.html

Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı

Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı

Balıkçı ağlarına dolanarak nehirde yaşam mücadelesi veren maymun ölümden son anda kurtarıldı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

maymun

balıkçı

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Nehirde balıkçı ağlarına dolandığı fark edilen bir maymun çevredekilerin dikkati sayesinde ölümden kurtarıldı.Sosyal medyada çok kez paylaşılan görüntüde, nehirden çıkarılan sevimli maymunun vücuduna dolanmış balıkçı ağlarından temizlendiği görüldü.

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2023

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maymun, balıkçı