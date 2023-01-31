https://sputniknews.com.tr/20230131/aglara-dolanan-maymunu-olumden-kurtardi-1066405144.html
Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı
Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı
Balıkçı ağlarına dolanarak nehirde yaşam mücadelesi veren maymun ölümden son anda kurtarıldı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T17:06+0300
2023-01-31T17:06+0300
2023-01-31T17:15+0300
yaşam
maymun
balıkçı
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Nehirde balıkçı ağlarına dolandığı fark edilen bir maymun çevredekilerin dikkati sayesinde ölümden kurtarıldı.Sosyal medyada çok kez paylaşılan görüntüde, nehirden çıkarılan sevimli maymunun vücuduna dolanmış balıkçı ağlarından temizlendiği görüldü.
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maymun, balıkçı
Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı
17:06 31.01.2023 (güncellendi: 17:15 31.01.2023) Abone ol
Balıkçı ağlarına dolanarak nehirde yaşam mücadelesi veren maymun ölümden son anda kurtarıldı.
Nehirde balıkçı ağlarına dolandığı fark edilen bir maymun çevredekilerin dikkati sayesinde ölümden kurtarıldı.
Sosyal medyada çok kez paylaşılan görüntüde, nehirden çıkarılan sevimli maymunun vücuduna dolanmış balıkçı ağlarından temizlendiği görüldü.