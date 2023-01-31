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https://sputniknews.com.tr/20230131/aglara-dolanan-maymunu-olumden-kurtardi-1066405144.html
Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı
Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı
Balıkçı ağlarına dolanarak nehirde yaşam mücadelesi veren maymun ölümden son anda kurtarıldı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
maymun
balıkçı
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Nehirde balıkçı ağlarına dolandığı fark edilen bir maymun çevredekilerin dikkati sayesinde ölümden kurtarıldı.Sosyal medyada çok kez paylaşılan görüntüde, nehirden çıkarılan sevimli maymunun vücuduna dolanmış balıkçı ağlarından temizlendiği görüldü.
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maymun, balıkçı
maymun, balıkçı

Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı

17:06 31.01.2023 (güncellendi: 17:15 31.01.2023)
© İHABalıkçı ağlarına dolanarak nehirde yaşam mücadelesi veren maymun ölümden son anda kurtarıldı.
Balıkçı ağlarına dolanarak nehirde yaşam mücadelesi veren maymun ölümden son anda kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© İHA
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Balıkçı ağlarına dolanarak nehirde yaşam mücadelesi veren maymun ölümden son anda kurtarıldı.
Nehirde balıkçı ağlarına dolandığı fark edilen bir maymun çevredekilerin dikkati sayesinde ölümden kurtarıldı.
Sosyal medyada çok kez paylaşılan görüntüde, nehirden çıkarılan sevimli maymunun vücuduna dolanmış balıkçı ağlarından temizlendiği görüldü.
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