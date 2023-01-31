https://sputniknews.com.tr/20230131/adalet-bakanligi-secim-icin-2-milyar-284-milyon-648-bin-ayirdi-1066392384.html

Adalet Bakanlığı seçim için 2 milyar 284 milyon 648 bin ayırdı

Adalet Bakanlığı seçim için 2 milyar 284 milyon 648 bin ayırdı

Adalet Bakanlığı 2023 yılı için performans programını hazırladı. Programda, seçimlerin genel yönetimi ve denetimi başlığı altında 2 milyar 284 milyon 648 bin... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T14:26+0300

2023-01-31T14:26+0300

2023-01-31T14:26+0300

türkiye

seçim

seçim yasası

seçim barajı

genel seçim

yerel seçim

genel seçim

adalet bakanlığı

bütçe

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Bakanlıklar her yıl performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler yanında bu faaliyetler için gerekli olan kaynak ihtiyaçları, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ya da hedeflere ne kadar yaklaşıldığı sayısal olarak ölçülerek bu doğrultuda değerlendirmeler yapılmak için performans programı hazırlayarak kamuoyu ile paylaşıyor.Performans programını hazırlayarak açıklayan bakanlardan biri de Adalet Bakanlığı oldu. Bakanlığın bu sene ki programında seçimlerin adil, şeffaf, güvenilir ve eşit şartlarda yapılmasını sağlamak için yürütülecek program ve buna ilişkin öngörülen kaynak açıklandı.SEÇSİS’in güncellenmesi için 20 milyon TLPerformans programı kapsamında, seçmen kütüklerinin güncel tutulması, seçimle ilgili her türlü veri ve belgenin üretilmesi, saklanması ve siyasi partilerle paylaşılması için kullanılan SEÇSİS (Seçim Bilişim Sistemi) altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. SEÇSİS bilişim altyapı bileşenleri; bilgisayar donanım platformlarını, işletim sistemleri platformlarını, kurumsal yazılım platformlarını, ağ ve iletişim hatlarını, veri tabanı yönetim yazılımları platformlarının güçlendirilmesi için 20 milyon lira harcanması hedeflendi.Seçim faaliyetlerinin yürütülmesi için 2 milyar TLAdalet Bakanlığı, tüm seçim işlerinde kullanılmak üzere 2 milyar 284 milyon 648 bin TL kaynak ayırdı. Bu kaynak, seçmenlerin eksiksiz belirlenmesi, güncel seçmen kayıtlarına elektronik ortamda kolaylıkla erişilmesi, mükerrer yazımın önlenmesi, seçim evrakının oluşturulması, itiraza konu hususların en aza indirilmesi ve itiraz başvurularının süresinde sonuçlandırılması, seçimlerin hızlı ve doğru şekilde sonuçlanması ve izlenebilmesi için kullanılacak.2024 seçimlerinde için de hedef belirlendiPerformans programında 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere ilişkin tahmini bütçeye yer verildi. Yerel seçimlerde de seçim faaliyetleri için 2 milyar 727 milyon 346 bin TL bütçe öngörüldü.

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