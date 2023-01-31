https://sputniknews.com.tr/20230131/abdulkadir-selvi-hani-yalandi-meral-hanim-1066380941.html

Abdulkadir Selvi: Hani yalandı Meral Hanım

Abdulkadir Selvi: Hani yalandı Meral Hanım

Abdulkadir Selvi, İYİ Parti kurmaylarının muhalefet liderlerine "6 parti liderinin cumhurbaşkanı yardımcısı olarak cumhurbaşkanının karar alma mekanizmasında... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T09:35+0300

2023-01-31T09:35+0300

2023-01-31T09:37+0300

politika

meral akşener

iyi parti

politika

abdulkadir selvi

cumhurbaşkanı

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Habertürk yazarı Kübra Par’dan alıntı yaparak “Meğer İYİ Parti kurmaylarından oluşan bir heyet geçtiğimiz günlerde tek tek liderleri ziyaret ederek geçiş süreci yol haritası taslağına dair çekincelerini ve önerilerini anlatmışlar. Bahadır Erdem, Şenol Sunat, Ümit Özlale, Metin Ergun ve İsmail Tatlıoğlu’ndan oluşan heyet bu görüşmelerde, 6 parti liderinin cumhurbaşkanı yardımcısı olarak cumhurbaşkanının karar alma mekanizmasında doğrudan etkin olmasının çok başlılık yaratacağını, bunun da halk nezdinde soru işaretlerine yol açarak olumsuz bir hava estireceğini söylemişler. Ayrıca seçilecek olan cumhurbaşkanının geçiş süreci boyunca partisinden istifa etmemesini öngören maddenin de partili cumhurbaşkanı sisteminin devamı niteliğinde olacağını belirtmişler" ifadelerini kullandı."İYİ Parti’nin bu önerisini yazdım. Ancak Meral Akşener, Murat Yetkin’e yaptığı açıklamada, “Bakın yanlış bilgi demiyorum, yalan diyorum. Birileri maalesef gazeteci arkadaşlarımızı işletmiş. Ne Sayın Kılıçdaroğlu’na ne Masa’daki diğer arkadaşlarımıza bu konuda değil talepte bulunmak, ima yollu bir şey söylemiş değilim” dedi" diyerek süreci anlatan Selvi, "Bu durumda hangisi yalan?" diye sordu.Selvi yazısına şu şekilde devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230129/iyi-parti-lideri-aksener-erdoganin-3-defa-secilmesi-imkansiz-1066322000.html

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meral akşener, iyi parti, politika, abdulkadir selvi, cumhurbaşkanı