https://sputniknews.com.tr/20230131/abdnin-florida-eyaletinde-silahli-saldiri-10-yarali-1066380777.html

ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 10 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 10 yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki Lakeland'de bir araçtan ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

silahlı saldırı

abd

florida

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Son aylarda onlarca silahlı saldırının yaşandığı ABD'de bir hadise daha meydana geldi.Ülkenin Florida eyaletindeki Lakeland'de seyir halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.Polis Şefi Sam Taylor, yaptığı açıklamada yaralananların 20 ila 35 yaşları arasında olduklarını kaydetti.Taylor, "Daha önce hiç bu kadar çok insanın aynı anda vurulduğu bir olay yaşamamıştım" diye konuştu.Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin saldırının yaşandığı noktada esrar buldukları bilgisi paylaşıldı.Dolayısıyla saldırının 'hedef gözeterek gerçekleştirildiği' düşünülüyor.

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