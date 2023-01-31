https://sputniknews.com.tr/20230131/abdnin-florida-eyaletinde-silahli-saldiri-10-yarali-1066380777.html
ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 10 yaralı
ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 10 yaralı
ABD'nin Florida eyaletindeki Lakeland'de bir araçtan ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T09:31+0300
2023-01-31T09:31+0300
2023-01-31T09:32+0300
dünya
silahlı saldırı
abd
florida
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Son aylarda onlarca silahlı saldırının yaşandığı ABD'de bir hadise daha meydana geldi.Ülkenin Florida eyaletindeki Lakeland'de seyir halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.Polis Şefi Sam Taylor, yaptığı açıklamada yaralananların 20 ila 35 yaşları arasında olduklarını kaydetti.Taylor, "Daha önce hiç bu kadar çok insanın aynı anda vurulduğu bir olay yaşamamıştım" diye konuştu.Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin saldırının yaşandığı noktada esrar buldukları bilgisi paylaşıldı.Dolayısıyla saldırının 'hedef gözeterek gerçekleştirildiği' düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/bidendan-silahli-siddet-eylemlerinin-onlenmesi-icin-kongreye-cagri-1066129664.html
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silahlı saldırı, abd, florida
silahlı saldırı, abd, florida
ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 10 yaralı
09:31 31.01.2023 (güncellendi: 09:32 31.01.2023) Abone ol
ABD'nin Florida eyaletindeki Lakeland'de bir araçtan ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.
Son aylarda onlarca silahlı saldırının yaşandığı ABD'de bir hadise daha meydana geldi.
Ülkenin Florida eyaletindeki Lakeland'de seyir halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Polis Şefi Sam Taylor, yaptığı açıklamada yaralananların 20 ila 35 yaşları arasında olduklarını kaydetti.
Taylor, "Daha önce hiç bu kadar çok insanın aynı anda vurulduğu bir olay yaşamamıştım" diye konuştu.
Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin saldırının yaşandığı noktada esrar buldukları bilgisi paylaşıldı.
Dolayısıyla saldırının 'hedef gözeterek gerçekleştirildiği' düşünülüyor.