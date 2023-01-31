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https://sputniknews.com.tr/20230131/abdde-balina-olumleri-artiyor-2-ayda-15-balina-karaya-vurdu-1066412477.html
ABD'de gizemli balina ölümleri artıyor: 2 ayda 15 balina karaya vurdu
ABD'de gizemli balina ölümleri artıyor: 2 ayda 15 balina karaya vurdu
ABD’nin Doğu kıyılarındaki gizemli balina ölümlerinde artış yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:39+0300
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dünya
balina
abd
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ölüm
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New York şehrine bağlı Lido Beach köyünde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev kambur balina karaya vurdu.Balinanın kıyıya vurduğu sahile gelen Hempstead Kasabası Sorumlusu Don Clavin, "Bu bir erkek kambur balina. Yaklaşık 5 yıldır burada bir balinanın karaya vurduğunu görmedik. Bu kıyılarda son 10 yıldır gördüğümüz en büyük balina olabilir" dedi.Ölümlerin arkasındaki neden araştırılıyorOkyanuslardaki kirliliğin önüne geçmek için çalışma yürüten Clean Ocean Action Yöneticisi Cindy Ziph, balinaların neden zarar gördüğüne dair bir kanıt bulunamadığını ifade etti.Clean Ocean Action, balina ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılma çağrısında da bulundu. Yetkililer ve çevreciler ise, balinaların gizemli ölümlerinin arkasında ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Dev kambur balina, ABD’de 1 Aralık’tan beri kıyıya vuran 15. balina olarak kayıtlara geçti.
https://sputniknews.com.tr/20200923/avustralyada-mahsur-kalan-bir-balina-surusu-daha-bulundu-380i-oldu-1042898011.html
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balina, abd, new york, ölüm
balina, abd, new york, ölüm

ABD'de gizemli balina ölümleri artıyor: 2 ayda 15 balina karaya vurdu

20:39 31.01.2023 (güncellendi: 20:43 31.01.2023)
© İHA / İHA-AW816255ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© İHA / İHA-AW816255
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ABD’nin Doğu kıyılarındaki gizemli balina ölümlerinde artış yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
New York şehrine bağlı Lido Beach köyünde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev kambur balina karaya vurdu.
Balinanın kıyıya vurduğu sahile gelen Hempstead Kasabası Sorumlusu Don Clavin, "Bu bir erkek kambur balina. Yaklaşık 5 yıldır burada bir balinanın karaya vurduğunu görmedik. Bu kıyılarda son 10 yıldır gördüğümüz en büyük balina olabilir" dedi.

Ölümlerin arkasındaki neden araştırılıyor

Okyanuslardaki kirliliğin önüne geçmek için çalışma yürüten Clean Ocean Action Yöneticisi Cindy Ziph, balinaların neden zarar gördüğüne dair bir kanıt bulunamadığını ifade etti.
© İHA / İHA-AW816255ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / İHA-AW816255
ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
© İHA / İHA-AW816255ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / İHA-AW816255
ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
© İHA / İHA-AW816255ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / İHA-AW816255
ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
1/3
© İHA / İHA-AW816255
ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
2/3
© İHA / İHA-AW816255
ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
3/3
© İHA / İHA-AW816255
ABD'nin Doğu kıyılarına Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu.
Clean Ocean Action, balina ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılma çağrısında da bulundu. Yetkililer ve çevreciler ise, balinaların gizemli ölümlerinin arkasında ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.
Dev kambur balina, ABD’de 1 Aralık’tan beri kıyıya vuran 15. balina olarak kayıtlara geçti.
Tasmanya - Avustralya + mahsur kalan balina - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2020
YAŞAM
Avustralya tarihindeki en büyük toplu karaya vurma olayı: Tasmanya'da ölen balinaların sayısı artıyor
23 Eylül 2020, 10:25
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