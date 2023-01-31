https://sputniknews.com.tr/20230131/abdde-balina-olumleri-artiyor-2-ayda-15-balina-karaya-vurdu-1066412477.html

ABD'de gizemli balina ölümleri artıyor: 2 ayda 15 balina karaya vurdu

ABD'de gizemli balina ölümleri artıyor: 2 ayda 15 balina karaya vurdu

ABD’nin Doğu kıyılarındaki gizemli balina ölümlerinde artış yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının başından beri en az 15 balina vurdu. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T20:39+0300

2023-01-31T20:39+0300

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New York şehrine bağlı Lido Beach köyünde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev kambur balina karaya vurdu.Balinanın kıyıya vurduğu sahile gelen Hempstead Kasabası Sorumlusu Don Clavin, "Bu bir erkek kambur balina. Yaklaşık 5 yıldır burada bir balinanın karaya vurduğunu görmedik. Bu kıyılarda son 10 yıldır gördüğümüz en büyük balina olabilir" dedi.Ölümlerin arkasındaki neden araştırılıyorOkyanuslardaki kirliliğin önüne geçmek için çalışma yürüten Clean Ocean Action Yöneticisi Cindy Ziph, balinaların neden zarar gördüğüne dair bir kanıt bulunamadığını ifade etti.Clean Ocean Action, balina ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılma çağrısında da bulundu. Yetkililer ve çevreciler ise, balinaların gizemli ölümlerinin arkasında ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Dev kambur balina, ABD’de 1 Aralık’tan beri kıyıya vuran 15. balina olarak kayıtlara geçti.

https://sputniknews.com.tr/20200923/avustralyada-mahsur-kalan-bir-balina-surusu-daha-bulundu-380i-oldu-1042898011.html

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