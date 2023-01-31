https://sputniknews.com.tr/20230131/abd-adalet-bakanligi-bidenin-gizli-belge-sorusturmasina-iliskin-detay-vermeyi-reddetti-1066377509.html

ABD Adalet Bakanlığı, Biden'ın 'gizli belge' soruşturmasına ilişkin detay vermeyi reddetti

ABD Adalet Bakanlığı, Biden'ın 'gizli belge' soruşturmasına ilişkin detay vermeyi reddetti

ABD Adalet Bakanlığı, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nin Başkan Biden'ın evinde ve ofisinde bulunan 'gizli belgelerle' ilgili detay... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T05:00+0300

2023-01-31T05:00+0300

2023-01-31T05:00+0300

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ofis

soruşturma

abd adalet bakanlığı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde çıkan 'gizli belgelerle' ilgili özel savcı atayan Adalet Bakanlığı, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'nin soruşturmanın akıbeti ve detaylarına ilişkin bilgi verilmesi talebini reddetti.Bakanlık tarafından, Cumhuriyetçilerin liderliğini yaptığı komitenin dilekçesine verilen yanıtta, halihazırda devam eden özel savcı soruşturmasının 'kamuya açık olmayan' bilgileri içermesi nedeniyle Kongre'ye detaylı bilgilendirme yapılamayacağı aktarıldı.Bunun ileride alınacak kararları etkileme potansiyeli taşıdığına işaret eden Bakanlık yetkilileri, soruşturmanın bütünlüğünü tehlikeye atmadan Kongre ile olabildiğince fazla bilgi paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-baskani-bidendan-gizli-belgelerle-ilgili-aciklama-hicbir-pismanligim-yok-1065958281.html

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abd, joe biden, gizli belge, ofis, soruşturma, abd adalet bakanlığı