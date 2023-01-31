https://sputniknews.com.tr/20230131/6-yil-once-4-milyar-dolarla-kayiplara-karisan-kripto-kralicesi-yerini-belli-mi-etti-1066382798.html

6 yıl önce 4 milyar dolarla kayıplara karışan 'kripto kraliçesi' yerini belli mi etti?

6 yıl önce 4 milyar dolarla kayıplara karışan 'kripto kraliçesi' yerini belli mi etti?

2017'de dolandırdığı 4 milyar dolarla kayıplara karışan 'kripto kraliçesi' Ruja Ignatova'nın İngiltere'de mülkleri üzerinden yerinin tespit edilmiş olabileceği... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T10:38+0300

2023-01-31T10:38+0300

2023-01-31T10:55+0300

dünya

kripto para

dolandırıcılık

ruja ignatova

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42 yaşındaki Bulgaristan doğumlu Ignatova, 2014 ve 2016 yılları arasında çöken OneCoin üzerinden yatırımcıları 4 milyar dolardan fazla dolandırdıktan sonra kayıplara karıştı.2017 yılının ekim ayından beri ABD Federal Haberalma Teşkilatı (FBI) tarafından aranan Ignatova'nın 2019 yılında elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından gıyabında hukuki süreç başlatıldı.New York Post'ta yer alan habere göre Ignatova'nın Londra'daki bir çatı katı dairesiyle ilgili belgeler kendini ele verdi.Daha önce Ignatova'nın hayatta olup olmadığına dair bir iz yoktu.Durum, 'The Missing Cryptoqueen' podcast'inin sunucusu olan araştırmacı gazeteci Jamie Bartlett tarafından keşfedildi. Ignatova'nın başlangıçta mülkü bir şirket üzerinden satın aldığı, ancak yeni mevzuat uyarınca şirketin paydaşı olarak kimliğini belli etmek zorunda kaldığı iddia edildi.Söz konusu mülk, yaklaşık 13 milyon dolara düşürülmeden önce başlangıçta 15 milyon doların üzerindeydi.Barlett, Ignatova'nın avukatlarının bu ayın başlarında mali yetkililere mülkün sahipliği konusunda müracaatta bulunduğunu ve dairenin 'intifa hakkı sahibi' olarak kaydedildiğini belirtti.'Bu onun hayatta olduğuna işaret'iNews'e demeç veren Barlett, "Bu, onun hâlâ hayatta olduğunu ve yakın zamanda nerede olduğuna dair önemliipuçları içeren belgeler olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.Barlett, bunun yetkililere varlığı dondurmasını ve hatta belki de mağdurlara para iadesi yapma sürecini kolaylaştırması gerektiğine işaret etti.FBI'ın arananlar listesindeki kadınlarIgnatova, şu anda FBI'ın en çok arananlar listesindeki tek kadın ve kurumun 72 yıllık tarihi boyunca listeye giren 11. kadın olarak öne çıkıyor.Listede, ABD'de 2016'nın haziran ayında 9 aylık hamile komşusunu 'yüksek sesle müzik açarak saygısızlık ettiği' gerekçesiyle öldüren Shanika S. Minor, eski erkek arkadaşının sevgilisini öldüren Brenda Delgado, yine cinayet zanlısı olan Shauntay L. Henderson yer almıştı.Ayrıca listeye, Porto Rikolu bir ayrılıkçıya yardım eden Donna Jean Willmott, Kara Panterler örgütüne para yardımı için soygun yapan Katherine Ann Power, yine bir soygun zanlısı Susan Edith Saxe, radikal örgüt Weather Underground'un lideri Bernardine Rae Dohrn, aktivist Angela Yvonne Davis ve 'kuduz katil' lakaplı seri katil Marie Dean Arrington alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230129/yerli-richie-richten-60-milyon-liralik-vurgun-pubg-uzerinden-link-yolladi-1066316295.html

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kripto para, dolandırıcılık, ruja ignatova