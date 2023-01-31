https://sputniknews.com.tr/20230131/1066397738.html
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'nın önde gelen sendikalarının ortak kararıyla düzenlenen protestoda, personel eksikliği nedeniyle artan iş yükünün giderilmesi için hükümete çağrıda... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T15:05+0300
2023-01-31T15:05+0300
2023-01-31T15:05+0300
dünya
belçika
eylem
grev
personel
kriz
sendika
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фото, belçika, eylem, grev, personel, kriz, sendika
фото, belçika, eylem, grev, personel, kriz, sendika
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi Abone ol
Belçika'nın önde gelen sendikalarının ortak kararıyla düzenlenen protestoda, personel eksikliği nedeniyle artan iş yükünün giderilmesi için hükümete çağrıda bulunuldu.
© İHA
Belçika'da geçtiğimiz yıl yaşanan yüksek enflasyon ve enerji krizi nedeniyle alım gücü düşen ve hükümete iyileştirme çağrıları yapan çok sayıda çalışan, gerekli adımların atılmamasının ardından yeni yılın ilk protestonu düzenledi.
Belçika'da geçtiğimiz yıl yaşanan yüksek enflasyon ve enerji krizi nedeniyle alım gücü düşen ve hükümete iyileştirme çağrıları yapan çok sayıda çalışan, gerekli adımların atılmamasının ardından yeni yılın ilk protestonu düzenledi.
© İHA
Başkent Brüksel’deki Kuzey İstasyonu’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Brüksel Midi Tren İstasyonu’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Başkent Brüksel’deki Kuzey İstasyonu’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Brüksel Midi Tren İstasyonu’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
© İHA
Hükümete seslerini duyurmak isteyen protestocular, başta sağlık olmak üzere çok sayıda sektör çalışanının kötü çalışma şartları ve bütçe sıkıntısı nedeniyle işten ayrılmasının ardından oluşan personel eksikliğinin giderilmesini talep etti.
Hükümete seslerini duyurmak isteyen protestocular, başta sağlık olmak üzere çok sayıda sektör çalışanının kötü çalışma şartları ve bütçe sıkıntısı nedeniyle işten ayrılmasının ardından oluşan personel eksikliğinin giderilmesini talep etti.
© İHA
Çalışan sayısının az olması nedeniyle iş yükünün artmasından şikayet eden protestocular, hükümetten acil personel alımı ve mali destek sağlamasını istedi.
Çalışan sayısının az olması nedeniyle iş yükünün artmasından şikayet eden protestocular, hükümetten acil personel alımı ve mali destek sağlamasını istedi.
© İHA
Gelecek yıl genel seçim yapılacak olan Belçika’da, ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti henüz çalışanları memnun edecek bir politika açıklayamadı.
Gelecek yıl genel seçim yapılacak olan Belçika’da, ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti henüz çalışanları memnun edecek bir politika açıklayamadı.
© İHA Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHA Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHA Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHA Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHA Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHA Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHA Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHA Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHA Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi