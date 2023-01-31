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Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'nın önde gelen sendikalarının ortak kararıyla düzenlenen protestoda, personel eksikliği nedeniyle artan iş yükünün giderilmesi için hükümete çağrıda... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T15:05+0300
2023-01-31T15:05+0300
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фото, belçika, eylem, grev, personel, kriz, sendika
фото, belçika, eylem, grev, personel, kriz, sendika

Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi

15:05 31.01.2023
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Belçika'nın önde gelen sendikalarının ortak kararıyla düzenlenen protestoda, personel eksikliği nedeniyle artan iş yükünün giderilmesi için hükümete çağrıda bulunuldu.
© İHA

Belçika'da geçtiğimiz yıl yaşanan yüksek enflasyon ve enerji krizi nedeniyle alım gücü düşen ve hükümete iyileştirme çağrıları yapan çok sayıda çalışan, gerekli adımların atılmamasının ardından yeni yılın ilk protestonu düzenledi.

Belçika&#x27;da geçtiğimiz yıl yaşanan yüksek enflasyon ve enerji krizi nedeniyle alım gücü düşen ve hükümete iyileştirme çağrıları yapan çok sayıda çalışan, gerekli adımların atılmamasının ardından yeni yılın ilk protestonu düzenledi. - Sputnik Türkiye
1/14
© İHA

Belçika'da geçtiğimiz yıl yaşanan yüksek enflasyon ve enerji krizi nedeniyle alım gücü düşen ve hükümete iyileştirme çağrıları yapan çok sayıda çalışan, gerekli adımların atılmamasının ardından yeni yılın ilk protestonu düzenledi.

© İHA

Başkent Brüksel’deki Kuzey İstasyonu’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Brüksel Midi Tren İstasyonu’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Başkent Brüksel’deki Kuzey İstasyonu’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Brüksel Midi Tren İstasyonu’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
2/14
© İHA

Başkent Brüksel’deki Kuzey İstasyonu’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Brüksel Midi Tren İstasyonu’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

© İHA

Hükümete seslerini duyurmak isteyen protestocular, başta sağlık olmak üzere çok sayıda sektör çalışanının kötü çalışma şartları ve bütçe sıkıntısı nedeniyle işten ayrılmasının ardından oluşan personel eksikliğinin giderilmesini talep etti.

Hükümete seslerini duyurmak isteyen protestocular, başta sağlık olmak üzere çok sayıda sektör çalışanının kötü çalışma şartları ve bütçe sıkıntısı nedeniyle işten ayrılmasının ardından oluşan personel eksikliğinin giderilmesini talep etti. - Sputnik Türkiye
3/14
© İHA

Hükümete seslerini duyurmak isteyen protestocular, başta sağlık olmak üzere çok sayıda sektör çalışanının kötü çalışma şartları ve bütçe sıkıntısı nedeniyle işten ayrılmasının ardından oluşan personel eksikliğinin giderilmesini talep etti.

© İHA

Çalışan sayısının az olması nedeniyle iş yükünün artmasından şikayet eden protestocular, hükümetten acil personel alımı ve mali destek sağlamasını istedi.

Çalışan sayısının az olması nedeniyle iş yükünün artmasından şikayet eden protestocular, hükümetten acil personel alımı ve mali destek sağlamasını istedi. - Sputnik Türkiye
4/14
© İHA

Çalışan sayısının az olması nedeniyle iş yükünün artmasından şikayet eden protestocular, hükümetten acil personel alımı ve mali destek sağlamasını istedi.

© İHA

Gelecek yıl genel seçim yapılacak olan Belçika’da, ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti henüz çalışanları memnun edecek bir politika açıklayamadı.

Gelecek yıl genel seçim yapılacak olan Belçika’da, ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti henüz çalışanları memnun edecek bir politika açıklayamadı. - Sputnik Türkiye
5/14
© İHA

Gelecek yıl genel seçim yapılacak olan Belçika’da, ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti henüz çalışanları memnun edecek bir politika açıklayamadı.

© İHABelçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi - Sputnik Türkiye
6/14
© İHA
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHABelçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi - Sputnik Türkiye
7/14
© İHA
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHABelçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi - Sputnik Türkiye
8/14
© İHA
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHABelçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi - Sputnik Türkiye
9/14
© İHA
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHABelçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi - Sputnik Türkiye
10/14
© İHA
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHABelçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi - Sputnik Türkiye
11/14
© İHA
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHABelçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi - Sputnik Türkiye
12/14
© İHA
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHABelçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi - Sputnik Türkiye
13/14
© İHA
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
© İHABelçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi - Sputnik Türkiye
14/14
© İHA
Belçika'da personel eksikliği krize yol açtı, yüzlerce çalışan sokağa indi
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