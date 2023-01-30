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Yunanistan'a ait savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü
Yunanistan'a ait savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü
Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü açıklandı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T12:49+0300
2023-01-30T12:49+0300
dünya
yunanistan
savaş uçağı
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Andravida kentinin güneyinde denize düşen F-4 tipi savaş uçağında sadece pilot ve yardımcı pilot bulunuyordu.Pilotların düşüşten önce otomatik fırlatma sistemini aktive edeceklerini bildirdikleri aktarılan haberde, uçağın eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230119/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiye-ile-savasa-gitmeyecegiz-1065948345.html
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yunanistan, savaş uçağı
yunanistan, savaş uçağı

Yunanistan'a ait savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü

12:49 30.01.2023
© WikipediaF15 savaş uçağı
F15 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Wikipedia
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Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü açıklandı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Andravida kentinin güneyinde denize düşen F-4 tipi savaş uçağında sadece pilot ve yardımcı pilot bulunuyordu.
Pilotların düşüşten önce otomatik fırlatma sistemini aktive edeceklerini bildirdikleri aktarılan haberde, uçağın eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.
Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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