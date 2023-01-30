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'Wednesday Addams'ı ilk canlandıran Lisa Loring hayatını kaybetti
'Wednesday Addams'ı ilk canlandıran Lisa Loring hayatını kaybetti
Addams Ailesi serisinin ilk filminde Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring, hayatını kaybetti. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T11:34+0300
2023-01-30T11:34+0300
yaşam
adams ailesi
lisa loring
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Addams Family serisinin ilk filminde ailenin çocuğu Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti.Loring'in felç geçirdiği açıklandı.Loring'in arkadaşı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada felci sigara tüketimi ve yüksek kan şekerinin tetiklediğini belirtti.Loring, 1964 ve 1966 yılları arasında, Addams Ailesi'nde Wednesday Addams karakterini canlandırmıştı.Dizi ve film platformu Netflix'te yer alan ve rekorlar kıran uyarlama dizi Wednesday'de aynı karakteri Jenny Ortega canlandırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221201/netflixte-yeni-rekortmen-wednesday-stranger-thingsi-gecti-1064052925.html
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adams ailesi, lisa loring
adams ailesi, lisa loring

'Wednesday Addams'ı ilk canlandıran Lisa Loring hayatını kaybetti

11:34 30.01.2023
© AFP 2023Lisa Loring
Lisa Loring - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023
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Addams Ailesi serisinin ilk filminde Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring, hayatını kaybetti.
Addams Family serisinin ilk filminde ailenin çocuğu Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti.
Loring'in felç geçirdiği açıklandı.
Loring'in arkadaşı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada felci sigara tüketimi ve yüksek kan şekerinin tetiklediğini belirtti.
Loring, 1964 ve 1966 yılları arasında, Addams Ailesi'nde Wednesday Addams karakterini canlandırmıştı.
Dizi ve film platformu Netflix'te yer alan ve rekorlar kıran uyarlama dizi Wednesday'de aynı karakteri Jenny Ortega canlandırmıştı.
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