https://sputniknews.com.tr/20230130/wednesday-addamsi-ilk-canlandiran-lisa-loring-hayatini-kaybetti-1066343704.html

'Wednesday Addams'ı ilk canlandıran Lisa Loring hayatını kaybetti

'Wednesday Addams'ı ilk canlandıran Lisa Loring hayatını kaybetti

Addams Ailesi serisinin ilk filminde Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring, hayatını kaybetti. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T11:34+0300

2023-01-30T11:34+0300

2023-01-30T11:34+0300

yaşam

adams ailesi

lisa loring

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Addams Family serisinin ilk filminde ailenin çocuğu Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti.Loring'in felç geçirdiği açıklandı.Loring'in arkadaşı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada felci sigara tüketimi ve yüksek kan şekerinin tetiklediğini belirtti.Loring, 1964 ve 1966 yılları arasında, Addams Ailesi'nde Wednesday Addams karakterini canlandırmıştı.Dizi ve film platformu Netflix'te yer alan ve rekorlar kıran uyarlama dizi Wednesday'de aynı karakteri Jenny Ortega canlandırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221201/netflixte-yeni-rekortmen-wednesday-stranger-thingsi-gecti-1064052925.html

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adams ailesi, lisa loring