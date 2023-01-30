https://sputniknews.com.tr/20230130/vatikan-buyukelcisi-goktas-papa-turkiyenin-rusya-ukrayna-savasindaki-cabasindan-ovguyle-soz-ediyor-1066340568.html

Vatikan Büyükelçisi Göktaş: Papa Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki çabasından övgüyle söz ediyor

Vatikan Büyükelçisi Göktaş: Papa Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki çabasından övgüyle söz ediyor

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Papa Franciscus'un, veda ziyareti sırasında Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki barışı sağlamaya yönelik çabalarının... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T10:14+0300

2023-01-30T10:14+0300

2023-01-30T11:04+0300

türkiye

vatikan

papa francis

rusya

büyükelçi

lütfullah göktaş

dini lider

ukrayna krizi

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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, veda ziyareti sırasında 'Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki barışı sağlamaya yönelik çabalarının sürmesi gerektiği' yönünde net mesaj verdiğini söyledi.Görev süresini tamamlayan Büyükelçi Göktaş, görev yaptığı döneme, Türkiye - Vatikan ilişkilerine, Papa ile son görüşmelerindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Büyükelçi olarak görev süresini tamamlarken neler hissettiği sorusunu Göktaş, "Vatikan'da görev yaptığım 4 yıl boyunca buradaki dostlarımızın sayısını arttırdığımı düşünüyorum. Burası zaten daha önce yaşadığım, öğrenim gördüğüm bir yerdi. Burada büyükelçi olarak görev yapmak benim için hakikaten eşsiz bir tecrübe oldu. Bu süre zarfında kurulan dostlukların Türkiye - Vatikan ilişkilerinin güçlenmesine ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum." yanıtını verdi.Lütfullah Göktaş, Türkiye ve Vatikan’ın birçok konuda benzer görüşleri paylaştığına işaret ederek şunları kaydetti:Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasında farklı dinlere mensup olanlar arasındaki işbirliğinin büyük önem arz ettiğini dikkati çeken Büyükelçi Göktaş, "Sadece antisemitizm, Hristiyanofobi değil İslamofobi ile mücadele için de sıkı bir işbirliği gerekiyor. İsveç'teki provokatif eylem bunu aslında bir kez daha gözler önüne serdi. Günümüz dünyasının kin ve nefrete değil, tam tersine karşılıklı saygı ve sevgiye ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.Papa'dan Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarına övgüBüyükelçi Göktaş, "Vatikan, Türkiye'nin sadece bölgede değil, dünya siyasetinde de önemli bir aktör olduğunun bilincinde. Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları, tarafları tahıl koridoru anlaşması için ikna etmiş olmamız takdirle karşılanıyor." dedi.Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’a 23 Ocak'ta veda ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:Vatikan Dışişleri Bakanı, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacakGöktaş, Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl Vatikan'dan üst düzey katılım olacağı bilgisini de paylaşarak, "Antalya Diplomasi Forumu, tüm dünyada olduğu gibi Vatikan'da ilgiyle izleniyor. Mart ayında 3'üncüsü yapılacak. Vatikan da toplantıya bu kez Dışişleri Bakanı düzeyinde katılma kararı aldı. Vatikan Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Richard Gallagher, bakanlığımızın yaptığı davete olumlu cevap verdi. Mart ayında kendisi Antalya’da olacak." ifadelerini kullandı.Göktaş döneminde büyükelçilik, yeni binasına geçtiBüyükelçi Göktaş, 40 yıl boyunca bir apartmandaki küçük dairede hizmet veren Vatikan Büyükelçiliğinin 2020'de müstakil bir binaya nakledildiğini hatırlatarak, sözlerini, "Benim görev dönemimde, seleflerimin de arzu ettiği üzere Büyükelçiliğimiz hem güvenlik hem temsil açısından daha iyi ve itibarlı bir binaya taşındı. Bakanlığımızın desteğiyle, yeni binaya geçişin benim dönemimde gerçekleşmesinden dolayı da ayrıca mutluyum." diye tamamladı.

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türkiye, vatikan, papa francis, rusya, büyükelçi, lütfullah göktaş, dini lider