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https://sputniknews.com.tr/20230130/unlu-youtuber-mrbeast-katarakt-nedeniyle-goremeyen-bin-kisiyi-ameliyat-ettirdi--1066371121.html
Ünlü YouTuber MrBeast, katarakt nedeniyle göremeyen bin kişiyi ameliyat ettirdi
Ünlü YouTuber MrBeast, katarakt nedeniyle göremeyen bin kişiyi ameliyat ettirdi
YouTube'un 'süperstarı' MrBeast, son videosunda katarakta bağlı olarak gözleri görmeyen bin kişiyi ameliyat ettirdiği videoyu paylaştı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T23:29+0300
2023-01-30T23:55+0300
yaşam
göz
göz hastalıkları
körlük
mrbeast
youtube
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YouTube’da ‘MrBeast’ kullanıcı adıyla bilinin ABD’li video içerik üreticisi Jimmy Donaldson, katarak nedeniyle göremeyen bin kişinin ameliyat masrafını karşıladı.Milyonlarca takipçiye sahip MrBeast'in pazar günü yüklediği video, kısa sürede 49 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı."Bin kişinin körlüğünü tedavi ediyoruz" dediği videoda MrBeast, yasal olarak katarakt teşhisi konulan sigortasız kişileri ücretsiz ameliyat ettirebilmek için 'Görüş Hediyesi' isimli sağlık programını yürüten doktor Jeff Levenson'la birlikte çalıştı. Levenson'ın "Dünyada gözü görmeyenlerin yarısının yalnızca 10 dakikalık bir operasyona ihtiyacı var" dediği videoda ameliyat olan kişilerin operasyon öncesi ve sonrası hikayelerine de yer verildi. Konuyla ilgili CNN'e konuşan Levenson, kendisi katarakt ameliyatı geçirdikten sonra insanların ameliyat olabilmeleri adına yardım etme isteğinin doğduğunu söyledi. Dünyada muhtemelen 200 milyon kişinin bu hastalıktan mustarip olduğunu söyleyen Levenson, bu kadar kişinin bu sorunun çözümünün bu kadar basit olduğunu bilmemesi karşısında 'şok' olduğunu belirtti. Eylül ayında Donaldson'un ekibinden kendisine ulaşıldığını söyleyen Levenson, 'MrBeast'i daha önce hiç duymadığını ve bu nedenle az kalsın telefonu kapatacağını söyledi. Görüşmenin ardından sadece ABD'den değil, Brezilya, Endonezya, Honduras, Jamaika, Kenya, Meksika, Namibya ve Vietnam gibi ülkelerdeki bin kişiye ulaşıldı ve ameliyatları yapıldı. Levenson, Donaldson'un bu hareketinin birçok kişiye özellikle hükümetler ve özel sektöre körlüğü bitirebilmek adına yapıcı adımlar atması konusunda ilham olmasını umduğunu söyledi.
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göz, göz hastalıkları, körlük, mrbeast, youtube
göz, göz hastalıkları, körlük, mrbeast, youtube

Ünlü YouTuber MrBeast, katarakt nedeniyle göremeyen bin kişiyi ameliyat ettirdi

23:29 30.01.2023 (güncellendi: 23:55 30.01.2023)
CC0 / / göz
göz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
CC0 / /
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YouTube'un 'süperstarı' MrBeast, son videosunda katarakta bağlı olarak gözleri görmeyen bin kişiyi ameliyat ettirdiği videoyu paylaştı.
YouTube’da ‘MrBeast’ kullanıcı adıyla bilinin ABD’li video içerik üreticisi Jimmy Donaldson, katarak nedeniyle göremeyen bin kişinin ameliyat masrafını karşıladı.

Milyonlarca takipçiye sahip MrBeast'in pazar günü yüklediği video, kısa sürede 49 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.


"Bin kişinin körlüğünü tedavi ediyoruz" dediği videoda MrBeast, yasal olarak katarakt teşhisi konulan sigortasız kişileri ücretsiz ameliyat ettirebilmek için 'Görüş Hediyesi' isimli sağlık programını yürüten doktor Jeff Levenson'la birlikte çalıştı.

Levenson'ın "Dünyada gözü görmeyenlerin yarısının yalnızca 10 dakikalık bir operasyona ihtiyacı var" dediği videoda ameliyat olan kişilerin operasyon öncesi ve sonrası hikayelerine de yer verildi.


Konuyla ilgili CNN'e konuşan Levenson, kendisi katarakt ameliyatı geçirdikten sonra insanların ameliyat olabilmeleri adına yardım etme isteğinin doğduğunu söyledi.

Dünyada muhtemelen 200 milyon kişinin bu hastalıktan mustarip olduğunu söyleyen Levenson, bu kadar kişinin bu sorunun çözümünün bu kadar basit olduğunu bilmemesi karşısında 'şok' olduğunu belirtti.

Eylül ayında Donaldson'un ekibinden kendisine ulaşıldığını söyleyen Levenson, 'MrBeast'i daha önce hiç duymadığını ve bu nedenle az kalsın telefonu kapatacağını söyledi.

Görüşmenin ardından sadece ABD'den değil, Brezilya, Endonezya, Honduras, Jamaika, Kenya, Meksika, Namibya ve Vietnam gibi ülkelerdeki bin kişiye ulaşıldı ve ameliyatları yapıldı.

Levenson, Donaldson'un bu hareketinin birçok kişiye özellikle hükümetler ve özel sektöre körlüğü bitirebilmek adına yapıcı adımlar atması konusunda ilham olmasını umduğunu söyledi.
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