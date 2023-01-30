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Survivor'dan 1 ünlü daha ayrıldı
Survivor'dan 1 ünlü daha ayrıldı
Survivor 2023 ünlüler takımında yer alan Yusuf Güney' ada koşullarına dayanamadığı için' yarışmadan ayrıldı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T14:08+0300
2023-01-30T14:08+0300
yaşam
türkiye
survivor
acun ilıcalı
yusuf güney
yarışma
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Survivor Türkiye'ye, ada koşullarına uyum sağlayamayan bir kişi daha kendi isteğiyle veda etti.Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in ardından şarkıcı Yusuf Güney de adadan ayrıldıAcun Ilıcalı, 29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdi.Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/survivordan-cekilen-berdan-mardini-surekli-kokonat-yemekten-circir-oldum-1066212287.html
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türkiye, survivor, acun ilıcalı, yusuf güney, yarışma
türkiye, survivor, acun ilıcalı, yusuf güney, yarışma

Survivor'dan 1 ünlü daha ayrıldı

14:08 30.01.2023
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© İHA
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Survivor 2023 ünlüler takımında yer alan Yusuf Güney' ada koşullarına dayanamadığı için' yarışmadan ayrıldı.
Survivor Türkiye'ye, ada koşullarına uyum sağlayamayan bir kişi daha kendi isteğiyle veda etti.
Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in ardından şarkıcı Yusuf Güney de adadan ayrıldı
Acun Ilıcalı, 29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdi.
Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' ifadelerini kullandı.
Berdan Mardini - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
YAŞAM
Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Sürekli kokonat yemekten cırcır oldum
26 Ocak, 14:01
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