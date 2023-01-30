https://sputniknews.com.tr/20230130/survivordan-1-unlu-daha-ayrildi-1066352169.html

Survivor'dan 1 ünlü daha ayrıldı

Survivor'dan 1 ünlü daha ayrıldı

Survivor 2023 ünlüler takımında yer alan Yusuf Güney' ada koşullarına dayanamadığı için' yarışmadan ayrıldı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T14:08+0300

2023-01-30T14:08+0300

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yaşam

türkiye

survivor

acun ilıcalı

yusuf güney

yarışma

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Survivor Türkiye'ye, ada koşullarına uyum sağlayamayan bir kişi daha kendi isteğiyle veda etti.Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in ardından şarkıcı Yusuf Güney de adadan ayrıldıAcun Ilıcalı, 29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdi.Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' ifadelerini kullandı.

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türkiye, survivor, acun ilıcalı, yusuf güney, yarışma