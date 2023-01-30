https://sputniknews.com.tr/20230130/suriyede-iran-destekli-gruplara-hava-saldirisi-1066334738.html

Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da, İran destekli gruplara yönelik aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar tarafından hava saldırısı düzenlendi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T06:25+0300

2023-01-30T06:25+0300

2023-01-30T06:25+0300

dünya

suriye

siha

hava saldırısı

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Anadolu Ajansı'nın saha kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Deyrizor'un doğusunda Elbukemal ilçesi yakınlarında hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen SİHA'lar, İran destekli yabancı gruplara ait bir lojistik konvoyuna saldırı gerçekleştirdi.Irak'tan Suriye'ye giriş yapan ve Elbukemal ilçesinin Herri köyünde hedef alınan konvoyda, kapalı kasa yüklü en az 4 TIR, saldırıların hedefi oldu. Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi bulunmuyor.Daha önce de İsrail ordusu, Kasım 2022'de Suriye-Irak sınırında İran'a ait bir silah konvoyunu hedef aldığını açıklamıştı.

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suriye, siha, hava saldırısı