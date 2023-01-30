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https://sputniknews.com.tr/20230130/suriyede-iran-destekli-gruplara-hava-saldirisi-1066334738.html
Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da, İran destekli gruplara yönelik aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar tarafından hava saldırısı düzenlendi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T06:25+0300
2023-01-30T06:25+0300
dünya
suriye
siha
hava saldırısı
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Anadolu Ajansı'nın saha kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Deyrizor'un doğusunda Elbukemal ilçesi yakınlarında hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen SİHA'lar, İran destekli yabancı gruplara ait bir lojistik konvoyuna saldırı gerçekleştirdi.Irak'tan Suriye'ye giriş yapan ve Elbukemal ilçesinin Herri köyünde hedef alınan konvoyda, kapalı kasa yüklü en az 4 TIR, saldırıların hedefi oldu. Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi bulunmuyor.Daha önce de İsrail ordusu, Kasım 2022'de Suriye-Irak sınırında İran'a ait bir silah konvoyunu hedef aldığını açıklamıştı.
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suriye, siha, hava saldırısı
suriye, siha, hava saldırısı

Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

06:25 30.01.2023
© AASuriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da, İran destekli gruplara yönelik aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar tarafından hava saldırısı düzenlendi.
Anadolu Ajansı'nın saha kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Deyrizor'un doğusunda Elbukemal ilçesi yakınlarında hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen SİHA'lar, İran destekli yabancı gruplara ait bir lojistik konvoyuna saldırı gerçekleştirdi.
Irak'tan Suriye'ye giriş yapan ve Elbukemal ilçesinin Herri köyünde hedef alınan konvoyda, kapalı kasa yüklü en az 4 TIR, saldırıların hedefi oldu. Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi bulunmuyor.
Daha önce de İsrail ordusu, Kasım 2022'de Suriye-Irak sınırında İran'a ait bir silah konvoyunu hedef aldığını açıklamıştı.
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