https://sputniknews.com.tr/20230130/super-ligde-22-haftanin-hakemleri-belli-oldu-1066349682.html
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 22'nci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 2 mücadele başlayacak. 22. haftada görev yapacak hakemler de belli oldu 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T13:01+0300
2023-01-30T13:01+0300
2023-01-30T13:01+0300
spor
spor toto süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Lale Orta’yı getirdiğini açıklamıştı. Yeni MHK Başkanı Lale Orta ilk atamalarını yaptı.Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:Yarın17.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yiğit Arslan20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali ŞansalanÇarşamba17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete KalkavanPerşembe17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk17.00 Kayserispor - Başakşehir FK: Kadir Sağlam20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
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MIA „Rosiya Segodnya“
spor toto süper lig
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 22'nci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 2 mücadele başlayacak. 22. haftada görev yapacak hakemler de belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Lale Orta’yı getirdiğini açıklamıştı. Yeni MHK Başkanı Lale Orta ilk atamalarını yaptı.
Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan
Çarşamba
17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
Perşembe
17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
17.00 Kayserispor - Başakşehir FK: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık