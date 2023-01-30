https://sputniknews.com.tr/20230130/sunucu-kadir-ezildinin-anneannesi-hayatini-kaybetti-1066353181.html
Sunucu Kadir Ezildi'nin anneannesi hayatını kaybetti
Sunucu Kadir Ezildi'nin anneannesi hayatını kaybetti
'En Hamarat Benim' isimli programın sunucusu Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan, hayatını kaybetti. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T14:30+0300
2023-01-30T14:30+0300
2023-01-30T14:39+0300
kadir ezildi
yaşam
sunucu
hayatını kaybedenler
kalp krizi
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FOX TV ekranlarında yayınlanan 'En Hamarat Benim' isimli programın sunucusu Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.Kadir Ezildi'nin geçtiğimiz günlerde vefat eden anneannesine bir ev alarak hediye ettiği ortaya çıktı. Ancak Gülhanım Kaplan, yeni evinde sadece 1 hafta oturabildi.Kadir Ezildi zaman zaman anneannesi Gülhanım Kaplan ile eğlenceli videolarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu.Renkli kişiliği ile tanınan Kadir Ezildi sosyal medyada oldukça büyük bir kitleye sahip. Birçok reklam filminde boy gösteren Kadir Ezildi, temizliğe olan merakı ile hafızalarda yer edinmişti.İlk olarak TLC ekranlarında yayınlanan 'Temizlik Avcıları' isimli program ile ekranlara çıkan ve tanınan Kadir Ezildi daha sonrasında bir sosyal medya fenomeni haline geldi.
https://sputniknews.com.tr/20210529/sunucu-kadir-ezildi-besinci-kattaki-evin-camlarini-silerken-yere-dustu-1044614460.html
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kadir ezildi, sunucu, hayatını kaybedenler, kalp krizi
kadir ezildi, sunucu, hayatını kaybedenler, kalp krizi
Sunucu Kadir Ezildi'nin anneannesi hayatını kaybetti
14:30 30.01.2023 (güncellendi: 14:39 30.01.2023) Abone ol
'En Hamarat Benim' isimli programın sunucusu Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan, hayatını kaybetti.
FOX TV ekranlarında yayınlanan 'En Hamarat Benim' isimli programın sunucusu Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.
Kadir Ezildi'nin geçtiğimiz günlerde vefat eden anneannesine bir ev alarak hediye ettiği ortaya çıktı. Ancak Gülhanım Kaplan, yeni evinde sadece 1 hafta oturabildi.
Kadir Ezildi zaman zaman anneannesi Gülhanım Kaplan ile eğlenceli videolarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu.
Renkli kişiliği ile tanınan Kadir Ezildi sosyal medyada oldukça büyük bir kitleye sahip. Birçok reklam filminde boy gösteren Kadir Ezildi, temizliğe olan merakı ile hafızalarda yer edinmişti.
İlk olarak TLC ekranlarında yayınlanan 'Temizlik Avcıları' isimli program ile ekranlara çıkan ve tanınan Kadir Ezildi daha sonrasında bir sosyal medya fenomeni haline geldi.