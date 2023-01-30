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Sony'den 'Türkiye'den çekilme' açıklaması
Sony'den 'Türkiye'den çekilme' açıklaması
Son dönemde Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı konusundaki haberlere dair açıklama yapan elektronik devi Sony, "Kısmi bir optimizasyon var. Sony... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T15:55+0300
2023-01-30T15:56+0300
yaşam
sony
türkiye
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Elektronik devi Sony'n Türkiye temsilciliği, firmanın Türkiye'den çıkacağı hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yaptı.Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre yapılan açıklamada, "Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye'den yüzde 100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir" denildi.Açıklamada, "Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.Geçen hafta firmanın çalışanlarına bir tebligatta bulunarak faaliyetlerini tamamen durduracağını belirttiğine dair bilgi verdiği iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/sony-playstation-5-kitliginin-sona-erdigini-acikladi-1065412293.html
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sony, türkiye
sony, türkiye

Sony'den 'Türkiye'den çekilme' açıklaması

15:55 30.01.2023 (güncellendi: 15:56 30.01.2023)
© AFP 2023 / PHILIP FONGSony
Sony - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONG
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Son dönemde Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı konusundaki haberlere dair açıklama yapan elektronik devi Sony, "Kısmi bir optimizasyon var. Sony Türkiye'den tamamen çıkmıyor" dedi.
Elektronik devi Sony'n Türkiye temsilciliği, firmanın Türkiye'den çıkacağı hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre yapılan açıklamada, "Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye'den yüzde 100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Geçen hafta firmanın çalışanlarına bir tebligatta bulunarak faaliyetlerini tamamen durduracağını belirttiğine dair bilgi verdiği iddia edilmişti.
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