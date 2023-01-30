https://sputniknews.com.tr/20230130/sonyden-turkiyeden-cekilme-aciklamasi-1066357851.html
Sony'den 'Türkiye'den çekilme' açıklaması
Sony'den 'Türkiye'den çekilme' açıklaması
Son dönemde Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı konusundaki haberlere dair açıklama yapan elektronik devi Sony, "Kısmi bir optimizasyon var. Sony... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T15:55+0300
2023-01-30T15:55+0300
2023-01-30T15:56+0300
yaşam
sony
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066357532_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_035b04deffd3c868b54f7365efe44cae.jpg
Elektronik devi Sony'n Türkiye temsilciliği, firmanın Türkiye'den çıkacağı hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yaptı.Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre yapılan açıklamada, "Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye'den yüzde 100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir" denildi.Açıklamada, "Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.Geçen hafta firmanın çalışanlarına bir tebligatta bulunarak faaliyetlerini tamamen durduracağını belirttiğine dair bilgi verdiği iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/sony-playstation-5-kitliginin-sona-erdigini-acikladi-1065412293.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066357532_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_31cb25ae574e8058a83a7b4beec63edc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sony, türkiye
Sony'den 'Türkiye'den çekilme' açıklaması
15:55 30.01.2023 (güncellendi: 15:56 30.01.2023) Abone ol
Son dönemde Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı konusundaki haberlere dair açıklama yapan elektronik devi Sony, "Kısmi bir optimizasyon var. Sony Türkiye'den tamamen çıkmıyor" dedi.
Elektronik devi Sony'n Türkiye temsilciliği, firmanın Türkiye'den çıkacağı hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre yapılan açıklamada, "Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye'den yüzde 100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Geçen hafta firmanın çalışanlarına bir tebligatta bulunarak faaliyetlerini tamamen durduracağını belirttiğine dair bilgi verdiği iddia edilmişti.