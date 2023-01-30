https://sputniknews.com.tr/20230130/sonyden-turkiyeden-cekilme-aciklamasi-1066357851.html

Sony'den 'Türkiye'den çekilme' açıklaması

Sony'den 'Türkiye'den çekilme' açıklaması

Son dönemde Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı konusundaki haberlere dair açıklama yapan elektronik devi Sony, "Kısmi bir optimizasyon var. Sony... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T15:55+0300

2023-01-30T15:55+0300

2023-01-30T15:56+0300

yaşam

sony

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066357532_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_035b04deffd3c868b54f7365efe44cae.jpg

Elektronik devi Sony'n Türkiye temsilciliği, firmanın Türkiye'den çıkacağı hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yaptı.Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre yapılan açıklamada, "Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye'den yüzde 100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir" denildi.Açıklamada, "Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.Geçen hafta firmanın çalışanlarına bir tebligatta bulunarak faaliyetlerini tamamen durduracağını belirttiğine dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230105/sony-playstation-5-kitliginin-sona-erdigini-acikladi-1065412293.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sony, türkiye