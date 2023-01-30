https://sputniknews.com.tr/20230130/serdar-ortac-istinyedeki-evini-82-milyon-liradan-satisa-cikardi-1066337805.html

Serdar Ortaç İstinye'deki evini 82 milyon liradan satışa çıkardı

Serdar Ortaç İstinye'deki evini 82 milyon liradan satışa çıkardı

Serdar Ortaç, İstanbul İstinye'de 750 metrekarelik evini 82 milyon TL’ye satışa çıkardı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T08:48+0300

2023-01-30T08:48+0300

2023-01-30T08:48+0300

yaşam

serdar ortaç

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Posta'da yer alan habere göre, Serdar Ortaç’ın Sarıyer’de bulunan evini satışa çıkardı.750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için Serdar Ortaç, 82 milyon TL istiyor.Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunları hakkında bilgi vererek sol bacağını kullanmakta zorluk çektiğini belirtmişti.

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serdar ortaç