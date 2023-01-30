https://sputniknews.com.tr/20230130/serdar-ortac-istinyedeki-evini-82-milyon-liradan-satisa-cikardi-1066337805.html
Serdar Ortaç İstinye'deki evini 82 milyon liradan satışa çıkardı
Serdar Ortaç İstinye'deki evini 82 milyon liradan satışa çıkardı
Serdar Ortaç, İstanbul İstinye'de 750 metrekarelik evini 82 milyon TL’ye satışa çıkardı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T08:48+0300
2023-01-30T08:48+0300
2023-01-30T08:48+0300
yaşam
serdar ortaç
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Posta'da yer alan habere göre, Serdar Ortaç’ın Sarıyer’de bulunan evini satışa çıkardı.750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için Serdar Ortaç, 82 milyon TL istiyor.Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunları hakkında bilgi vererek sol bacağını kullanmakta zorluk çektiğini belirtmişti.
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serdar ortaç
Serdar Ortaç İstinye'deki evini 82 milyon liradan satışa çıkardı
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Serdar Ortaç, İstanbul İstinye'de 750 metrekarelik evini 82 milyon TL’ye satışa çıkardı.
Posta'da yer alan habere göre, Serdar Ortaç’ın Sarıyer’de bulunan evini satışa çıkardı.
750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için Serdar Ortaç, 82 milyon TL istiyor.
Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunları hakkında bilgi vererek sol bacağını kullanmakta zorluk çektiğini belirtmişti.