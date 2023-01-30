https://sputniknews.com.tr/20230130/selvi-ekrem-imamoglunun-bagimsiz-adaylik-hesabi-masadaki-plani-sahadaki-gucuyle-bozmaya-calisiyor-1066337393.html

Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı, masadaki planı sahadaki gücüyle bozmaya çalışıyor

Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı, masadaki planı sahadaki gücüyle bozmaya çalışıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahadaki gücüne güvenerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'adaylık hesabı' yaptığını... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T08:25+0300

2023-01-30T08:25+0300

2023-01-30T08:26+0300

politika

ekrem imamoğlu

abdülkadir selvi

seçim

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Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:Bu süreçte en kritik nokta ne diye soracak olsam, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olup olmayacağı diyeceksiniz. Ama öyle değil. En kritik halkayı Ekrem İmamoğlu’nun kararı oluşturacak. Bir süre önce Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’na, '2 yıl bekle, ben 2 yıl sonra erken seçime götüreceğim. Sen o zaman aday olursun. Yaşın genç. 14’üncü Cumhurbaşkanlığı’na değil, 15’inci Cumhurbaşkanlığı’na aday olursun' diye telkinde bulunduğunu yazmıştım. Bu kulisime Ekrem İmamoğlu cephesinden ciddi bir itiraz geldi. 30 Ocak’ı bekleyin dediğim kulis oydu.Ekrem İmamoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak kararı var. Dava İstinaf’ta. İmamoğlu ekibi bu davanın İstinaf ve Yargıtay sürecinin en az 2 yıl süreceğini düşünüyor. Yargıtay’ın onama kararı 2025’te çıkarsa o zaman Ekrem İmamoğlu bırakın 2025’i, 2028’de bile aday olamaz diye düşünüyorlar. 2025 ya da 2028 hesaplarını tehlikede görüyorlar. O nedenle 2023’ü tünelden önceki son çıkış olarak değerlendiriyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun aday olması için önünde bir engel olmadığından 2023 seçimlerinde aday olması gerektiğini savunuyorlar.Peki ne yapacaklar? Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’dan başladığı yurt gezilerini Bursa ve Bilecik’le sürdürdü. Önümüzdeki günlerde Sivas, Erzincan, Erzurum ve Malatya’yla 15 ile tamamlayacak. İmamoğlu neden geziyor? İmamoğlu’nun stratejisi şöyle:Masaya sahadan mesaj veriyor. 'Masada Kılıçdaroğlu hâkim olabilir ama sahada ben varım' diyor. Masadaki planı sahadaki gücü ile bozmaya çalışıyor. Buna rağmen başarılı olabilecek mi? Masadan çıkması imkânsız görünüyor. Bu aşamada Akşener faktörünün devreye girmesi bekleniyor. Akşener, tek cumhurbaşkanı yardımcılığı ile fiili başbakanlık rolünü elde edemediği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu’nun ismini getirecek. Ama Kılıçdaroğlu’na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine, 'Benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum, diyecek. Bağımsız aday olacak' deniliyor.Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti ve HDP desteğine güveniyor. Hesabını ikinci tura göre yapıyor. Ama İYİ Parti ile HDP’nin bir arada görünmemesi gerekiyor. Çünkü İYİ Parti seçmeni bundan rahatsız olur. İYİ Parti’nin Ekrem İmamoğlu’nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Böylece İYİ Parti seçmeni ürkütülmeyecek. Ama HDP seçmeni İmamoğlu’na oy verecek. Plan, ikinci tura Kılıçdaroğlu’nun değil, İmamoğlu’nun kalmasını sağlamak."

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ekrem imamoğlu, abdülkadir selvi, seçim