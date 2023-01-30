https://sputniknews.com.tr/20230130/sarigul-sozlesmeli-personelin-450-binine-kadro-verildi-130-binin-uzerindeki-insan-paramparca-1066367187.html
Sarıgül: Sözleşmeli personelin 450 binine kadro verildi, 130 binin üzerindeki insan paramparça
Sarıgül: Sözleşmeli personelin 450 binine kadro verildi, 130 binin üzerindeki insan paramparça
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 450 bin sözleşmeli personele kadro verildiğini belirterek, "Geriye kalan 130 binin üzerindeki... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T19:49+0300
2023-01-30T19:49+0300
2023-01-30T19:49+0300
mustafa sarıgül
politika
sözleşmeli personel
kadro
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TDP) Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olan Lale Orta'yı tebrik ederek, bu atamanın kadınlar, demokrasi ve barış için reform niteliğinde olduğunu söyledi.Herkesin bu yıl Cumhuriyet'in etrafında birleşmesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:Siyasi parti başkanlarına ve milletvekillerine af çağrısını yineleyen Sarıgül, bu affın adının da "Cumhuriyet affı" olması talebinde bulundu.Sarıgül, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin de "Sözleşmeli personelin 450 binine kadro verildi geriye kalan 130 binin üzerindeki insanlar paramparça. Madem yapılıyor eksik bırakmayın, gönülleri tam olarak alın. Huzuru yakalamak için adaletin eşit olması lazım. Sana adalet, bana adalet olmaz. Adalet hepimizindir, hepimize lazımdır" değerlendirmesinde bulundu.
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mustafa sarıgül, sözleşmeli personel, kadro
mustafa sarıgül, sözleşmeli personel, kadro
Sarıgül: Sözleşmeli personelin 450 binine kadro verildi, 130 binin üzerindeki insan paramparça
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 450 bin sözleşmeli personele kadro verildiğini belirterek, "Geriye kalan 130 binin üzerindeki insanlar paramparça. Madem yapılıyor eksik bırakmayın, gönülleri tam olarak alın" dedi.
TDP) Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olan Lale Orta'yı tebrik ederek, bu atamanın kadınlar, demokrasi ve barış için reform niteliğinde olduğunu söyledi.
Herkesin bu yıl Cumhuriyet'in etrafında birleşmesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:
"Cumhuriyet'in değerlerini çok iyi bilmemiz şart. O nedenle Cumhuriyetimizin 100. yılını, Cumhuriyet'e bağlılığımızın, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkışımızın bir ifadesi olarak kutlamamız lazım. Bütün siyasi partilere çağrımız şudur, gelin 2023 yılını 'Cumhuriyet Yılı' ilan edelim ve diyelim ki 'Yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet, sağ olasın Mustafa Kemal Atatürk."
Siyasi parti başkanlarına ve milletvekillerine af çağrısını yineleyen Sarıgül, bu affın adının da "Cumhuriyet affı" olması talebinde bulundu.
Sarıgül, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin de "Sözleşmeli personelin 450 binine kadro verildi geriye kalan 130 binin üzerindeki insanlar paramparça. Madem yapılıyor eksik bırakmayın, gönülleri tam olarak alın. Huzuru yakalamak için adaletin eşit olması lazım. Sana adalet, bana adalet olmaz. Adalet hepimizindir, hepimize lazımdır" değerlendirmesinde bulundu.