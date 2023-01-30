https://sputniknews.com.tr/20230130/sarigul-sozlesmeli-personelin-450-binine-kadro-verildi-130-binin-uzerindeki-insan-paramparca-1066367187.html

Sarıgül: Sözleşmeli personelin 450 binine kadro verildi, 130 binin üzerindeki insan paramparça

Sarıgül: Sözleşmeli personelin 450 binine kadro verildi, 130 binin üzerindeki insan paramparça

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 450 bin sözleşmeli personele kadro verildiğini belirterek, "Geriye kalan 130 binin üzerindeki... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T19:49+0300

2023-01-30T19:49+0300

2023-01-30T19:49+0300

mustafa sarıgül

politika

sözleşmeli personel

kadro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066367320_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f4490ad5505fe9aba2b1e4c3f2f5ea95.jpg

TDP) Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olan Lale Orta'yı tebrik ederek, bu atamanın kadınlar, demokrasi ve barış için reform niteliğinde olduğunu söyledi.Herkesin bu yıl Cumhuriyet'in etrafında birleşmesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:Siyasi parti başkanlarına ve milletvekillerine af çağrısını yineleyen Sarıgül, bu affın adının da "Cumhuriyet affı" olması talebinde bulundu.Sarıgül, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin de "Sözleşmeli personelin 450 binine kadro verildi geriye kalan 130 binin üzerindeki insanlar paramparça. Madem yapılıyor eksik bırakmayın, gönülleri tam olarak alın. Huzuru yakalamak için adaletin eşit olması lazım. Sana adalet, bana adalet olmaz. Adalet hepimizindir, hepimize lazımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa sarıgül, sözleşmeli personel, kadro