https://sputniknews.com.tr/20230130/safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-davasinda-seren-serengile-zorla-getirme-karari-1066362779.html

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında Seren Serengil'e zorla getirme kararı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında Seren Serengil'e zorla getirme kararı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçen yıl restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada, 7 sanığın... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T17:22+0300

2023-01-30T17:22+0300

2023-01-30T17:22+0300

türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

ece erken

cinayet

seren serengil

mahkeme

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçen yıl 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada, 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda yapılan duruşmaya, 7 tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.Duruşmada, olay anına ilişkin görüntüler izlendikten sonra müşteki avukatlarına söz verildi.Müştekilerin avukatları, olayın planlı şekilde yapıldığını anlatarak, görüntülerden bu durumun net şekilde anlaşıldığını söyledi.'133 kilogram bir insanı oradan götürmemin ihtimali yok zaten'Sanıklardan Seccad Yeşil, olayla ilgisinin olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.Sanık Ali Yasak da 65 bin liralık alacak iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Soyadımdan dolayı bana isnatlar var. Görüntülerde de görülüyor. Olay yerine gidiyorum, kardeşime 'sakin ol' şeklinde el hareketi yapıyorum. Ayırmaya çalışıyorum. 7 saniyelik bir olay. Sakinleştirdiğim ortada. Ne yapabilirdim başka? Silah patlıyor. Niye sürükledim? 133 kilogram bir insanı oradan götürmemin ihtimali yok zaten. Kötü niyetim yok. Çekmemin rahmetlinin ölmesinde bir etkisi yok. Bana da mermi gelebilirdi." iddiasında bulundu.Sanıklardan Kadir Yasak da tasarlayarak kasten öldürme suçunu kabul etmediğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.Söz verilen diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, 7 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi.Duruşmaya gelmeyen ve aralarında Seren Serengil'in de bulunduğu tanıklarla ilgili zorla getirme kararı veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.İddianamedenBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, geçen yıl 27 Ocak'ta Yeşilköy'deki bir restoranda ateşli silahla yapılan saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtiliyor.İddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, 9 sanığın da "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla, sanık Batuhan Aldatmaz'ın ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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