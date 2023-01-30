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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-savunma-bakanligi-gonullu-askerlere-silah-techizat-ve-gida-temin-edecek-1066352591.html
Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllü askerlere silah, teçhizat ve gıda temin edecek
Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllü askerlere silah, teçhizat ve gıda temin edecek
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun hazırladığı kararname taslağına göre bakanlık, gönüllü askerlerden oluşan birliklere silah, askeri teçhizat ve teknik... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T14:10+0300
2023-01-30T14:10+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
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Taslak metne göre gönüllü birlikler, bakanlıkça belirlenen usul uyarınca silah, askeri teçhizat, malzeme ve teknik destek, gıda ürünleri alabilecek. Gönüllü birliklerdeki askerlere tıbbi yardım da Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sağlanacak.Taslakta yer alan bir madde, gönüllü askerlerin görevlerinin ifası sırasında devlete zarar vermeleri halinde maddi cezaya çarptırılmalarını öngörüyor. Bu süreçlerin denetiminden gönüllü birliklerin bağlı olduğu ordu kuvvetleri sorumlu olacak.Kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönüllüleri askerlerle aynı seviyeye çıkaran kanunu imzalamıştı. Gönüllüler ve aileleri, askerlerin sahip olduğu tüm sosyal haklara, yan haklara ve tazminatlara sahip olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230129/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-birkac-yonde-taarruza-devam-ediyor-1066324809.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllü askerlere silah, teçhizat ve gıda temin edecek

14:10 30.01.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun hazırladığı kararname taslağına göre bakanlık, gönüllü askerlerden oluşan birliklere silah, askeri teçhizat ve teknik destek sağlayacak.
Taslak metne göre gönüllü birlikler, bakanlıkça belirlenen usul uyarınca silah, askeri teçhizat, malzeme ve teknik destek, gıda ürünleri alabilecek. Gönüllü birliklerdeki askerlere tıbbi yardım da Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sağlanacak.
Taslakta yer alan bir madde, gönüllü askerlerin görevlerinin ifası sırasında devlete zarar vermeleri halinde maddi cezaya çarptırılmalarını öngörüyor. Bu süreçlerin denetiminden gönüllü birliklerin bağlı olduğu ordu kuvvetleri sorumlu olacak.
Kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönüllüleri askerlerle aynı seviyeye çıkaran kanunu imzalamıştı. Gönüllüler ve aileleri, askerlerin sahip olduğu tüm sosyal haklara, yan haklara ve tazminatlara sahip olmuştu.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu birkaç yönde taarruza devam ediyor
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