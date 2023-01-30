https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-savunma-bakanligi-gonullu-askerlere-silah-techizat-ve-gida-temin-edecek-1066352591.html

Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllü askerlere silah, teçhizat ve gıda temin edecek

Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllü askerlere silah, teçhizat ve gıda temin edecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun hazırladığı kararname taslağına göre bakanlık, gönüllü askerlerden oluşan birliklere silah, askeri teçhizat ve teknik... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T14:10+0300

2023-01-30T14:10+0300

2023-01-30T14:10+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Taslak metne göre gönüllü birlikler, bakanlıkça belirlenen usul uyarınca silah, askeri teçhizat, malzeme ve teknik destek, gıda ürünleri alabilecek. Gönüllü birliklerdeki askerlere tıbbi yardım da Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sağlanacak.Taslakta yer alan bir madde, gönüllü askerlerin görevlerinin ifası sırasında devlete zarar vermeleri halinde maddi cezaya çarptırılmalarını öngörüyor. Bu süreçlerin denetiminden gönüllü birliklerin bağlı olduğu ordu kuvvetleri sorumlu olacak.Kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönüllüleri askerlerle aynı seviyeye çıkaran kanunu imzalamıştı. Gönüllüler ve aileleri, askerlerin sahip olduğu tüm sosyal haklara, yan haklara ve tazminatlara sahip olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230129/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-birkac-yonde-taarruza-devam-ediyor-1066324809.html

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