https://sputniknews.com.tr/20230130/rus-pobeda-havayolu-sirketi-haziranda-moskova-bodrum-seferlerine-baslayacak-1066369159.html
Rus Pobeda havayolu şirketi, haziranda Moskova-Bodrum seferlerine başlayacak
Rus Pobeda havayolu şirketi, haziranda Moskova-Bodrum seferlerine başlayacak
Rus havayolu şirketi Aeroflot'un düşük maliyetli iştiraki Pobeda, Haziran 2023'te Moskova'dan Bodrum'a sefer düzenlemeye başlayacağını duyurdu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T21:31+0300
2023-01-30T21:31+0300
2023-01-30T21:32+0300
pobeda
dünya
havayolu şirketi
bodrum
moskova
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Moskova-Bodrum seferlerinin biletlerini satışa çıkaran Pobeda, "Bu güzergahtaki uçuşlar 3 Haziran 2023'ten itibaren başlayacak ve salı, perşembe, cumartesi olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek" ifadelerini kullandı.Uçuşların Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan gerçekleştirileceğini bildiren şirket, 1 Eylül 2023'ten itibaren her gün sefer düzenleneceğini kaydetti.Pobeda geçen aralık ayında Moskova’dan İstanbul, Antalya ve Alanya’ya uçuşları yeniden başlatmıştı.Şirket, şubat ayında Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul’a uçuşların başlayacağını açıklamıştı.
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pobeda, havayolu şirketi, bodrum, moskova
pobeda, havayolu şirketi, bodrum, moskova
Rus Pobeda havayolu şirketi, haziranda Moskova-Bodrum seferlerine başlayacak
21:31 30.01.2023 (güncellendi: 21:32 30.01.2023) Abone ol
Rus havayolu şirketi Aeroflot'un düşük maliyetli iştiraki Pobeda, Haziran 2023'te Moskova'dan Bodrum'a sefer düzenlemeye başlayacağını duyurdu.
Moskova-Bodrum seferlerinin biletlerini satışa çıkaran Pobeda, "Bu güzergahtaki uçuşlar 3 Haziran 2023'ten itibaren başlayacak ve salı, perşembe, cumartesi olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek" ifadelerini kullandı.
Uçuşların Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan gerçekleştirileceğini bildiren şirket, 1 Eylül 2023'ten itibaren her gün sefer düzenleneceğini kaydetti.
Pobeda geçen aralık ayında Moskova’dan İstanbul, Antalya ve Alanya’ya uçuşları yeniden başlatmıştı.
Şirket, şubat ayında Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul’a uçuşların başlayacağını açıklamıştı.