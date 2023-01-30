Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230130/rus-pobeda-havayolu-sirketi-haziranda-moskova-bodrum-seferlerine-baslayacak-1066369159.html
Rus Pobeda havayolu şirketi, haziranda Moskova-Bodrum seferlerine başlayacak
Rus Pobeda havayolu şirketi, haziranda Moskova-Bodrum seferlerine başlayacak
Rus havayolu şirketi Aeroflot'un düşük maliyetli iştiraki Pobeda, Haziran 2023'te Moskova'dan Bodrum'a sefer düzenlemeye başlayacağını duyurdu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T21:31+0300
2023-01-30T21:32+0300
pobeda
dünya
havayolu şirketi
bodrum
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102758/40/1027584067_0:44:1201:719_1920x0_80_0_0_0eb2c9a775b41682d38ce6fbda3b1312.jpg
Moskova-Bodrum seferlerinin biletlerini satışa çıkaran Pobeda, "Bu güzergahtaki uçuşlar 3 Haziran 2023'ten itibaren başlayacak ve salı, perşembe, cumartesi olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek" ifadelerini kullandı.Uçuşların Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan gerçekleştirileceğini bildiren şirket, 1 Eylül 2023'ten itibaren her gün sefer düzenleneceğini kaydetti.Pobeda geçen aralık ayında Moskova’dan İstanbul, Antalya ve Alanya’ya uçuşları yeniden başlatmıştı.Şirket, şubat ayında Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul’a uçuşların başlayacağını açıklamıştı.
bodrum
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102758/40/1027584067_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_2acea4e3886c995ae982babd32825e62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pobeda, havayolu şirketi, bodrum, moskova
pobeda, havayolu şirketi, bodrum, moskova

Rus Pobeda havayolu şirketi, haziranda Moskova-Bodrum seferlerine başlayacak

21:31 30.01.2023 (güncellendi: 21:32 30.01.2023)
© Fotoğraf : TwitterPobeda Havayolu şirketi
Pobeda Havayolu şirketi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Rus havayolu şirketi Aeroflot'un düşük maliyetli iştiraki Pobeda, Haziran 2023'te Moskova'dan Bodrum'a sefer düzenlemeye başlayacağını duyurdu.
Moskova-Bodrum seferlerinin biletlerini satışa çıkaran Pobeda, "Bu güzergahtaki uçuşlar 3 Haziran 2023'ten itibaren başlayacak ve salı, perşembe, cumartesi olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Uçuşların Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan gerçekleştirileceğini bildiren şirket, 1 Eylül 2023'ten itibaren her gün sefer düzenleneceğini kaydetti.

Pobeda geçen aralık ayında Moskova’dan İstanbul, Antalya ve Alanya’ya uçuşları yeniden başlatmıştı.

Şirket, şubat ayında Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul’a uçuşların başlayacağını açıklamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала